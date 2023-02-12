Могут ли мобилизовать мужчину из декретного отпуска — объяснение юристов

Юристы объяснили, при каких условиях мужчина может уйти в декретный отпуск

С начала полномасштабной войны в Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой призыву в ВСУ подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Однако законодательство предусматривает исключения для некоторых категорий лиц.

Могут ли рассчитывать на отсрочку от мобилизации мужчины, ушедшие в декретный отпуск по уходу за ребенком, информируют юристы адвокатского агентства "Вертикаль".

По словам специалистов, если женщина работает, содержа семью, а мужчина находится в декрете по уходу за ребенком, это не дает ему право на отсрочку от мобилизации.

Так что если у мужчины отсутствуют основания для отсрочки от мобилизации, тогда его смогут мобилизовать с декрета.

"Сам по себе декретный отпуск не дает право на отсрочку от мобилизации для мужчин. Если у вашего мужчины отсутствуют основания для отсрочки от мобилизации, тогда его смогут мобилизовать с декрета", — объясняют юристы.

В то же время отмечается, что муж-военнослужащий, жена которого также военная, в условиях военного положения может выбрать — уйти на фронт или в декретный отпуск.

Такое право прописано в законопроекте № 7464 "О внесении изменений в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" относительно равных возможностей матери и отца, являющихся военнослужащими, по уходу за ребенком в особый период"

Такое же право имеют мужчины, которые по закону имеют отсрочку от призыва во время мобилизации.

Напомним, мы рассказывали, какие обстоятельства не дают права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Раньше мы писали, по каким причинам можно уволиться с военной службы и что необходимо указать в рапорте обязательно.