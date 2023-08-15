Чи зможете ви вижити під час ядерної війни – короткий тест

Наслідки ядерної війни в країні. Фото: Freepik

Ядерна війна — це, безумовно, страшно, але, на щастя, нічого не сталося, тому можна розважитися та перевірити самих себе. Ми підготували для вас невеликий тест, який покаже, чи можете ви вижити в ядерній війні, але він англійською, тому ми переклали для вас питання, а щоб дізнатися відповідь, перейдіть туди та протестуйтеся.

Новини.LIVE переклали для вас питання з сайту Quizterra.

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Тест: чи зможете ви вижити під час ядерної війни?

Питання №1

Що ви робитимете, якщо побачити спалах або вогняний шар?

закриєте руками вуха

будете намагатися бігти

відвернетесь

Питання №2

Що ви робитимете далі?

ляжете на землю

будете намагатися бігти далі

притиснитеся до стіни або дерева

Питання №3

Де краще сховатися під час сирен та оголошень?

вдома

у сховищі під землею

у місці з найбільшим скупченням людей

Питання №4

Коли радіоактивні речовини дійдуть до вас?

за 10-15 хвилин

за пару годин

за добу

Питання №5

Кого потрібно, перш за все, слухати в цій ситуації?

президента країни

місцеву владу

друзів та знайомих

Питання №6

Скільки потрібно сидіти у сховищі після вибуху?

доки не зникне ядерний гриб

доки не дозволить влада

доки не полетять птахи

Питання №7

Який матеріал стін допоможе краще захиститися від радіації?

сталь

мармур

цегла

Питання №8

Який засіб зв’язку потрібно взяти із собою до сховища?

радіо на батарейках

телефон

телевізор

Питання №9

Що, перш за все, потрібно мати у домашньому сховищі?

гроші

воду

ліки

Питання №10

Якими ліками можна захистити себе від радіоактивних опадів?

антибіотиками

знеболювальними препаратами

ліками із вмістом йоду

Редакція Новини.LIVE теж пройшла цей тест, і виживання склало всього 50%.

Відповіді на тест про те, чи зможе редакція Новини.LIVE вижити в ядерній війні. Фото: скриншот з Quizterra

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