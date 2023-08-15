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Чи зможете ви вижити в ядерній війні: короткий тест для оптимістичних фаталістів

15 серпня 2023 17:24
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чи зможете ви вижити під час ядерної війни – короткий тест
Наслідки ядерної війни в країні. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Ядерна війна — це, безумовно, страшно, але, на щастя, нічого не сталося, тому можна розважитися та перевірити самих себе. Ми підготували для вас невеликий тест, який покаже, чи можете ви вижити в ядерній війні, але він англійською, тому ми переклали для вас питання, а щоб дізнатися відповідь, перейдіть туди та протестуйтеся.

Новини.LIVE переклали для вас питання з сайту Quizterra.

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Тест: чи зможете ви вижити під час ядерної війни? 

Питання №1

Що ви робитимете, якщо побачити спалах або вогняний шар?

  • закриєте руками вуха
  • будете намагатися бігти
  • відвернетесь

Питання №2

Що ви робитимете далі?

  • ляжете на землю
  • будете намагатися бігти далі
  • притиснитеся до стіни або дерева 

Питання №3

Де краще сховатися під час сирен та оголошень?

  • вдома
  • у сховищі під землею
  • у місці з найбільшим скупченням людей

Питання №4

Коли радіоактивні речовини дійдуть до вас?

  • за 10-15 хвилин
  • за пару годин
  • за добу

Питання №5

Кого потрібно, перш за все, слухати в цій ситуації?

  • президента країни
  • місцеву владу
  • друзів та знайомих

Питання №6

Скільки потрібно сидіти у сховищі після вибуху?

  • доки не зникне ядерний гриб
  • доки не дозволить влада
  • доки не полетять птахи

Питання №7

Який матеріал стін допоможе краще захиститися від радіації?

  • сталь
  • мармур
  • цегла

Питання №8

Який засіб зв’язку потрібно взяти із собою до сховища?

  • радіо на батарейках
  • телефон
  • телевізор

Питання №9

Що, перш за все, потрібно мати у домашньому сховищі?

  • гроші
  • воду
  • ліки

Питання №10

Якими ліками можна захистити себе від радіоактивних опадів?

  • антибіотиками
  • знеболювальними препаратами
  • ліками із вмістом йоду

Редакція Новини.LIVE теж пройшла цей тест, і виживання склало всього 50%.

Скріншот відповіді з тесту
Відповіді на тест про те, чи зможе редакція Новини.LIVE вижити в ядерній війні. Фото: скриншот з Quizterra

Нагадаємо, ми писали про те, яким тестом можна перевірити, чого ви потребуєте насправді. 

Раніше ми розповідали про те, яким тестом можна дізнатися про свій психотип. 

Також ми повідомляли про те, як можна за допомогою тесту перевірити свій біологічний вік.

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