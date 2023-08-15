Сможете ли вы выжить во время ядерной войны – короткий тест

Последствия ядерной войны в стране. Фото: Freepik

Ядерная война — это, безусловно, страшно, но, к счастью, ничего не произошло, поэтому можно развлечься и проверить самих себя. Мы подготовили для вас небольшой тест, который покажет, можете ли вы выжить в ядерной войне, но он на английском, поэтому мы перевели для вас вопросы, а чтобы узнать ответ, перейдите туда и протестируйте.

Новини.LIVE перевели для вас вопросы с сайта Quizterra.

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Тест: сможете ли вы выжить во время ядерной войны?

Вопрос №1

Что вы будете делать, если увидеть вспышку или огненный шар?

закроете руками уши

будете пытаться бежать

отвернетесь

Вопрос №2

Что вы будете делать дальше?

ляжете на землю

будете пытаться бежать дальше

прижмитесь к стене или дереву

Вопрос №3

Где лучше спрятаться во время сирен и объявлений?

дома

в укрытии под землей

в месте с наибольшим скоплением людей

Вопрос №4

Когда радиоактивные вещества придут к вам?

через 10-15 минут

через пару часов

через сутки

Вопрос №5

Кого нужно, прежде всего, слушать в этой ситуации?

президента страны

местные власти

друзей и знакомых

Вопрос №6

Сколько нужно сидеть в убежище после взрыва?

пока не исчезнет ядерный гриб

пока не разрешат власти

пока не полетят птицы

Вопрос №7

Какой материал стен поможет лучше защититься от радиации?

сталь

мрамор

кирпич

Вопрос №8

Какое средство связи нужно взять с собой в укрытие?

радио на батарейках

телефон

телевизор

Вопрос №9

Что, прежде всего, нужно иметь в домашнем укрытии?

деньги

воду

лекарство

Вопрос №10

Каким лекарством можно оградить себя от радиоактивных осадков?

антибиотиками

обезболивающими препаратами

лекарством с содержанием йода

Редакция Новини.LIVE тоже прошла этот тест, и выживаемость составила всего 50%.

Ответы на тест о том, сможет ли редакция Новини.LIVE выжить в ядерной войне. Фото: скриншот с Quizterra

Напомним, мы писали о том, каким тестом можно проверить, в чем вы нуждаетесь на самом деле.

Раньше мы рассказывали о том, каким тестом можно узнать свой психотип.

Также мы сообщали о том, как можно с помощью теста проверить свой биологический возраст.