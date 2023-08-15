Сможете ли вы выжить во время ядерной войны – короткий тест

Сможете ли вы выжить в ядерной войне: короткий тест для оптимистичных фаталистов
Ядерная война — это, безусловно, страшно, но, к счастью, ничего не произошло, поэтому можно развлечься и проверить самих себя. Мы подготовили для вас небольшой тест, который покажет, можете ли вы выжить в ядерной войне, но он на английском, поэтому мы перевели для вас вопросы, а чтобы узнать ответ, перейдите туда и протестируйте.
Новини.LIVE перевели для вас вопросы с сайта Quizterra.
Тест: сможете ли вы выжить во время ядерной войны?
Вопрос №1
Что вы будете делать, если увидеть вспышку или огненный шар?
- закроете руками уши
- будете пытаться бежать
- отвернетесь
Вопрос №2
Что вы будете делать дальше?
- ляжете на землю
- будете пытаться бежать дальше
- прижмитесь к стене или дереву
Вопрос №3
Где лучше спрятаться во время сирен и объявлений?
- дома
- в укрытии под землей
- в месте с наибольшим скоплением людей
Вопрос №4
Когда радиоактивные вещества придут к вам?
- через 10-15 минут
- через пару часов
- через сутки
Вопрос №5
Кого нужно, прежде всего, слушать в этой ситуации?
- президента страны
- местные власти
- друзей и знакомых
Вопрос №6
Сколько нужно сидеть в убежище после взрыва?
- пока не исчезнет ядерный гриб
- пока не разрешат власти
- пока не полетят птицы
Вопрос №7
Какой материал стен поможет лучше защититься от радиации?
- сталь
- мрамор
- кирпич
Вопрос №8
Какое средство связи нужно взять с собой в укрытие?
- радио на батарейках
- телефон
- телевизор
Вопрос №9
Что, прежде всего, нужно иметь в домашнем укрытии?
- деньги
- воду
- лекарство
Вопрос №10
Каким лекарством можно оградить себя от радиоактивных осадков?
- антибиотиками
- обезболивающими препаратами
- лекарством с содержанием йода
Редакция Новини.LIVE тоже прошла этот тест, и выживаемость составила всего 50%.
Напомним, мы писали о том, каким тестом можно проверить, в чем вы нуждаетесь на самом деле.
Раньше мы рассказывали о том, каким тестом можно узнать свой психотип.
Также мы сообщали о том, как можно с помощью теста проверить свой биологический возраст.