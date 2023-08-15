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Сможете ли вы выжить в ядерной войне: короткий тест для оптимистичных фаталистов

15 августа 2023 17:24
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Сможете ли вы выжить во время ядерной войны – короткий тест
Последствия ядерной войны в стране. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Ядерная война — это, безусловно, страшно, но, к счастью, ничего не произошло, поэтому можно развлечься и проверить самих себя. Мы подготовили для вас небольшой тест, который покажет, можете ли вы выжить в ядерной войне, но он на английском, поэтому мы перевели для вас вопросы, а чтобы узнать ответ, перейдите туда и протестируйте.

Новини.LIVE перевели для вас вопросы с сайта Quizterra.

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Тест: сможете ли вы выжить во время ядерной войны?

Вопрос №1

Что вы будете делать, если увидеть вспышку или огненный шар?

  • закроете руками уши
  • будете пытаться бежать
  • отвернетесь

Вопрос №2

Что вы будете делать дальше?

  • ляжете на землю
  • будете пытаться бежать дальше
  • прижмитесь к стене или дереву

Вопрос №3

Где лучше спрятаться во время сирен и объявлений?

  • дома
  • в укрытии под землей
  • в месте с наибольшим скоплением людей

Вопрос №4

Когда радиоактивные вещества придут к вам?

  • через 10-15 минут
  • через пару часов
  • через сутки

Вопрос №5

Кого нужно, прежде всего, слушать в этой ситуации?

  • президента страны
  • местные власти
  • друзей и знакомых

Вопрос №6

Сколько нужно сидеть в убежище после взрыва?

  • пока не исчезнет ядерный гриб
  • пока не разрешат власти
  • пока не полетят птицы

Вопрос №7

Какой материал стен поможет лучше защититься от радиации?

  • сталь
  • мрамор
  • кирпич

Вопрос №8

Какое средство связи нужно взять с собой в укрытие?

  • радио на батарейках
  • телефон
  • телевизор

Вопрос №9

Что, прежде всего, нужно иметь в домашнем укрытии?

  • деньги
  • воду
  • лекарство

Вопрос №10

Каким лекарством можно оградить себя от радиоактивных осадков?

  • антибиотиками
  • обезболивающими препаратами
  • лекарством с содержанием йода

Редакция Новини.LIVE тоже прошла этот тест, и выживаемость составила всего 50%.

Скриншот ответа по тесту
Ответы на тест о том, сможет ли редакция Новини.LIVE выжить в ядерной войне. Фото: скриншот с Quizterra

Напомним, мы писали о том, каким тестом можно проверить, в чем вы нуждаетесь на самом деле.

Раньше мы рассказывали о том, каким тестом можно узнать свой психотип.

Также мы сообщали о том, как можно с помощью теста проверить свой биологический возраст.

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