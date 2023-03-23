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Чи зможуть чоловіки-артисти виїхати за кордон: Мінкульт посилив вимоги

23 березня 2023 12:35
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Виїзд артистів-чоловіків за кордон — за яких умов це можливо
Міністерство культури підготувало суворі зміни
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Донедавна чоловіки-артисти призовного віку могли безперешкодно виїжджати з України, попри загальну мобілізацію та воєнний стан. Проте після скандалу зі стендап-коміком Андрієм Щегелем Мінкульт значно посилив вимоги.

Чи зможуть тепер українські артисти-чоловіки виїхати за кордон та перелік яких документів треба буде мати обов'язково, читайте далі в статті. 

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Правила виїзду військовозобов'язаних артистів, митців та журналістів 

"Під час воєнного стану та оголошення мобілізації заборонено виїзд з країни чоловіків, громадян України призовного віку. Це визначено законодавством. Міністерство культури та інформаційної політики може надавати митцям, творцям, художникам, артистам, музикантам й журналістам листи сприяння щодо перетину кордону, якщо вони належать до сфери культури й інформації й мають за мету виїзду захист і популяризацію інтересів держави України на міжнародній арені, з обов’язковим поверненням у країну", — йдеться в повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики на офіційному сайті.

Водночас наголошується, що сприяння МКІП у перетині державного кордону можливе лише за наявності відповідних документів, зокрема військово-облікових.

"Для запобігання випадкам зі зловживанням, таких, наприклад, як з Андрієм Щегелем і режисером Тарасом Голубковим, Мінкультури разом з правоохоронними органами було змушене ініціювати посилення вимог для виїзду за кордон чоловіків призовного віку", — пояснили в Мінкульті.

Правила виїзду військовозобов'язаних артистів, митців та журналістів

Які документи потрібно надати артистам для виїзду за кордон

Тепер для того, щоб виїхати з України, охочі повинні надати наступні документи:

  • підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік;
  • приписне посвідчення, військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;
  • контракти — мета виїзду;
  • якщо метою виїзду є промоція України або збори коштів, необхідно після повернення надати звіт;
  • якщо мета поїздки — дипломатичні візити, також має бути звіт.

Тривалість виїзду не може перевищувати 60 днів.

Наголошується, що відсутність військово-облікових документів розцінюється як порушення українського законодавства.

Які документи потрібно надати артистам для виїзду за кордон

"Ведення цих документів обов’язок фізичної особи. І те, що ми зараз додали ці документи до вимог на виїзд, є для нас лише додатковими гарантіями, що людина свідома, що вона свідомо просить надати їй можливість виїхати на деякий час задля участі в мистецькому заході, але вона повернеться, тому що в неї є обов’язок перед своєю країною", — зазначила заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко.

За її словами, за законодавством, ці документи все одно мають бути на руках у чоловіків призовного віку, і для більшості заявників "подати їх не проблема"

Листи сприяння від Мінкульту

Листи сприяння від Мінкульту

Як вже було зазначено вище, Міністерство культури буде надавати листи сприяння для перетину кордону чоловікам, які виїжджають із країни для популяризації інтересів держави з обов'язковим поверненням до країни.

Проте остаточне рішення щодо дозволу на виїзд ухвалюють прикордонники під час перевірки.

"Ми не надаємо відмов — лише роз'яснення щодо документів, які мають надаватися для розгляду заявок. Якщо людина виносить якесь рішення у публічне поле як відмову МКІП, це означає, що вона не змогла надати всі необхідні документи", — розповіла Галина Григоренко.

Євробачення та гурт TVORCHI — чи дозволять виїзд за кордон

У Мінкульті пообіцяли допомогти гурту TVORCHI, який представлятиме Україну на Євробаченні, оформити необхідні документи, аби музиканти могли поїхати у промотур Євробачення і виступити у Найробі.

Григоренко наголосила, що в Мінкульті розуміють важливість представлення українського голосу за кордоном. Саме тому вони підтримуватимуть митців у прагненні просувати українську культуру, а також поширювати правду про події в Україні поза її межами.

Євробачення та гурт TVORCHI — чи дозволять виїзд за кордон

На жаль, через такі випадки, як з Андрієм Щегелем, виїзд для тих, хто справді захищає Україну та веде боротьбу на культурному фронті, ускладнюється. Однак в умовах війни та загибелі тисячі людей на фронті влада не може залишати такі ситуації без реакції.

Що відомо про скандал з Андрієм Щегелем та виїзд артистів за кордон 

На початку березня український стендап-комік Андрій Щегель розповів, що виїхав з України як артист і не планує повертатися. Чоловік отримав дозвіл на концертну програму за кордоном від Міністерства культури.

Андрій Щегель в інтервʼю Роману Скрипіну заявив, що втік з України, щоб його не мобілізували. На питання, як йому вдалося це зробити, він відповів: "то я ж артист". Також він заявив, що вибір хлопців, які пішли захищати Україну — гинути.

Після цього вийшло ще одне відео, у якому стендапер назвав українців "щурами". Він додав, що його почали критикувати, адже люди заздрять тому, що Щегель зміг виїхати за кордон, а вони не можуть.

Однак вже зовсім скоро комік записав звернення із виправданнями та вибаченнями. 

Що відомо про скандал з Андрієм Щегелем та виїзд артистів за кордон

Після скандалу навколо артиста український Мінкульт заявив, що перегляне умови для виїзду чоловіків-артистів за кордон.

Нагадаємо, з'явилися дані стосовно чоловіків-втікачів, які виїхали з країни за системою "Шлях" та не повернулися назад. Статистика вражає!

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