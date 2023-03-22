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Перетин кордону під час війни: адвокат відповів на ТОП п'ять найгарячіших питань українців

22 березня 2023 11:45
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Виїзд військовозобов'язаних українців за кордон — адвокат відповів на ТОП п'ять питань
Фахівець детально пояснив, за яких обставин військовозобов'язані чоловіки можуть виїхати за кордон
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація, через що виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років значно обмежений. Проте є винятки.

Адвокат Роман Сімутін у своєму YouTube-каналі відповів на найпоширеніші запитання про перетин кордону України під час війни.

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1. Чи може чоловік з третьою групою інвалідності виїхати з країни? 

За словами адвоката, особа з інвалідністю третьої групи, може виїжджати за кордон. Для цього обов'язково треба мати пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, у якому зазначено групу та причину інвалідності відповідно до законів України. А звичайна довідка не підійде і є ризик, що людину не випустять. 

Нагадаємо, що особу з третьою групою інвалідності можуть мобілізувати до лав ЗСУ, але лише за її власною згодою. 

Чи може чоловік з третьою групою інвалідності виїхати з країни

2. Чи дозволяє тимчасова непридатність виїхати за межі країни? 

"Так, але за наявності відстрочки", — підкреслює адвокат.

При перетині кордону необхідно мати з собою довідки про інвалідність, хворобу або висновок військово-лікарської комісії.

Тимчасово непридатний до військової служби — це чоловік, якого не можуть мобілізувати на службу за станом здоровʼя.

Такий статус надається чоловіку після висновку військово-лікарської комісії. Статус тимчасової непридатності діє лише шість місяців, потім чоловік має знову проходити ВЛК.

При такому статусі обов’язковим є проходження повторної військово-лікарської комісії, тобто термін перебування за кордоном є обмеженим.

Чи можна виїхати за кордон з тимчасовою непридатністю

3. Чи може виїхати з країни чоловік, знятий з військового обліку? 

"Виїжджати можуть лише виключені з військового обліку", — підкреслив Сімутін.

Нагадаємо, ми розповідали, у чому різниця між зняттям та виключенням з військового обліку

Також варто дізнатися, які документи підтверджують виключення з обліку

4. Чи виїде чоловік, у якого троє дітей від різних шлюбів? 

За словами адвоката, це неможливо без рішення суду про позбавлення колишньої дружини батьківських прав. 

Детальніше про виїзд чоловіків, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей, ви можете прочитати за посиланням

5. Чи дозволено виїзд за кордон чоловікам, які самостійно виховують дитину? 

"Без рішення суду про позбавлення ексдружини батьківських прав або відібрання дитини не дозволено", — наголосив адвокат. 

Радимо дізнатися, які документи необхідно мати батьку-одинаку, щоб отримати відстрочку від мобілізації. 

 

Раніше ми писали, що за даними аналітичної платформи Опендатабот, станом на 1 березня 2023 року за "загальною процедурою" видано понад 1,27 млн дозволів на виїзд за кордон через систему "Шлях".

Також з'явилися дані стосовно чоловіків-втікачів, які виїхали з країни за системою "Шлях" та не повернулися назад. Статистика вражає!

Нагадаємо, ми детально розповідали, кому з військовозобов'язаних українців дозволений перетин кордону, як це зробити та які документи обов'язково треба мати, щоб виїхати з України. 

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