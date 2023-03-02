Мобілізація людей з інвалідністю третьої групи — що треба знати

Є певний перелік документів, який обов'язково треба надати медкомісії

В Україні продовжується загальна мобілізація. В цей період повістки отримують усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Виключенням не є й особи з інвалідністю.

Однак чи можуть мобілізувати особу з інвалідністю третьої групи? На це питання дає відповідь закон.

Мобілізація осіб з інвалідністю третьої групи — що передбачено законом

В першу чергу необхідно звернутися до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Згідно з цією статтею під час мобілізації не підлягають призову на військову службу військовозобов'язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або, відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Проте в тексті закону не зазначено конкретну групу інвалідності, тому, відповідно, можна вважати, що особи з будь-якою інвалідністю не підлягають мобілізації.

Водночас відповідно до частини другої статті 23, особи з інвалідністю у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Тобто українців з інвалідністю III групи можуть мобілізувати за їхньою згодою.

Що робити, якщо особі з інвалідністю прийшла повістка

У такому разі особа зобов'язана явитися до ТЦК та СП у зазначений в повістці час з усіма необхідними документами, які підтверджуватимуть інвалідність.

До таких документів належать:

довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о);

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення;

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в якому зазначено групу та причину інвалідності;

довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Чи будуть мобілізувати людей з інвалідністю третьої групи

Як пояснює адвокат Іван Ліберман, третя група інвалідності — це легкі розлади здоров’я, з якими людина може нести військову службу навіть у воєнний час.

На думку адвоката, мобілізувати людей з інвалідністю третьої групи будуть навіть на підставі того, що громадяни України повинні служити у війську відповідно до законодавства.

Окрім цього військовозобов'язаному треба буде довести, що він дійсно є особою з інвалідністю, оскільки ще до повномасштабного вторгнення багато чоловіків підробили собі посвідчення про третю групу.

"Багато українців ще до війни підробили собі довідки про інвалідність третьої групи. Щоб отримувати соціальні виплати, пільги, їздити в санаторії тощо. Таким чином, багато здорових людей, у яких немає інвалідності, зараз будуть тимчасово за згодою, а потім і обов’язково служити у війську", — вважає адвокат.

Водночас адвокат Андрій Карпенко підкреслює, якщо у людини є на руках усі необхідні документи, що засвідчують статус особи з інвалідністю, то після огляду ВЛК, така людина може бути мобілізована лише за власною згодою.

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