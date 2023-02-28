Як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є проблеми зі здоров’ям — адвокат дав поради

Найкраще рішення — брати процес у свої руки й надати лікарям вичерпну інформацію про стан свого здоров’я

В Україні триває загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років продовжують активно вручати повістки. Проте, через поспіх та нестачу спеціалістів, часто, повістки видаються відразу про уточнення даних та на медкомісію.

Як людині підготуватися до ВЛК, якщо є справжні проблеми зі здоров’ям, пише NV.

Чому можуть мобілізувати із хворобою

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський в інтерв'ю Укрінформ розповів, що, на жаль, наша країна не була готова в деяких організаційних питаннях до мобілізації та воєнного стану й зараз можуть виникати деякі проблеми. Саме тому планується реформа ВЛК.

"Очевидно, що є дурні та застарілі підходи у проходженні ВЛК. Наприклад, коли людина з інвалідністю, без кінцівок, змушена раз у півроку-рік засвідчувати, що вона все ще має інвалідність. Це дурість, від якої ми точно будемо відмовлятися. Комітет уже напрацював законодавчі зміни, які мають розв'язувати це питання, щоб не знущатися з людей і не виставляти себе недорозвиненою країною", ― наголосив Веніславський.

Крім того, великий потік людей створює черги, в тому числі для поранених військовослужбовців. А бюрократія та відсутність єдиної електронної системи створює можливості для корупції.

Є й інша важлива проблема, коли людину з хворобою мобілізують. Бо в умовах браку часу та медичних спеціалістів, лікарі не розбираються з кожним випадком окремо, і відправляють на фронт навіть людей з хворобами.

Такі люди є додатковим навантаженням у військових частинах, і коли особа не може виконувати свої обов’язки, звільнити її зі служби дуже важко — для проходження усіх комісій можуть знадобитися тижні або місяці.

"Військові лікарські комісії працюють лише тоді, коли ти хочеш підписати контракт. Ось тоді вони працюють на повну: треба пройти всіх лікарів, якщо в тебе все ж знайдуть якісь проблеми зі здоров’ям, можуть і забракувати. А у випадку мобілізації… Ну що тут казати, Батьківщині потрібні люди. Йде конвеєр і просто немає часу розбиратись", ― сказав військовий психолог Олексій Скритач Апострофу.

Як людині із захворюваннями підготуватися до ВЛК

Експерти радять не зволікати й не чекати повістки. А брати процес у свої руки. Найкраще завчасно підготувати усі довідки, виписки та заключення про свою хворобу. Щоб під час проходження ВЛК одразу надати лікарям вичерпну інформацію про стан свого здоров’я.

"Не треба розраховувати, що уважна і добра медкомісія буде тебе ретельно обстежувати та сама шукати, що в тебе не так зі здоров’ям. Ні. Це не їхня функція. Їх функція якомога швидше визначити, придатний чи ні. Тому ти мусиш сам принести всі діагнози, які в тебе накопичились, і скаржитись", ― пояснив екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий.

У свою чергу адвокат Дмитро Бузанов дав кілька порад щодо підготовки до проходження ВЛК.

"Якщо людина має проблеми зі здоров’ям, то зрозуміло, що її спостерігає лікар. Амбулаторна карта може бути в медустанові, але якісь виписки з діагнозами з неї можна попросити собі на руки", ― каже він.

По можливості варто зробити такі кроки:

підготувати документи з актуальною інформацією про стан свого здоров’я;

тримати при собі документацію про хвороби ― на випадок доставки у ТЦК військовими та поліцією;

якщо людину змушують пройти "експрес"-медогляд ― краще відмовитися та зареєструвати скаргу;

якщо для проходження ВЛК доставили силою, варто попросити проходити ВЛК в інший день ― щоб мати змогу показати усі документи, які підтверджують хвороби;

пройти обстеження в цивільній медустанові напередодні візиту в ТЦК й мати на руках заключення про хвороби.

"Силою пройти медогляд змусити не можуть. Звичайно, не варто відмовлятися зовсім, але просити повістку на інший день, щоб мати можливість зібрати документи", — пояснює адвокат.

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