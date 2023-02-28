Как подготовиться к прохождению ВВК, если есть проблемы со здоровьем — адвокат дал советы

Лучшее решение — брать процесс в свои руки и предоставить врачам исчерпывающую информацию о состоянии своего здоровья

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет продолжают активно вручать повестки. Однако из-за спешки и нехватки специалистов часто повестки представляются сразу об уточнении данных и на медкомиссию.

Как человеку подготовиться к ВЛК, если есть настоящие проблемы со здоровьем, пишет NV.

Почему могут мобилизовать с болезнью

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский в интервью Укринформ рассказал, что, к сожалению, наша страна не была готова в некоторых организационных вопросах к мобилизации и военному состоянию и сейчас могут возникать некоторые проблемы. Именно поэтому планируется реформа ВВК.

"Очевидно, что есть глупые и устаревшие подходы в прохождении ВВК. Например, когда человек с инвалидностью, без конечностей, вынужден раз в полгода свидетельствовать, что он все еще имеет инвалидность. Это глупость, от которой мы точно будем отказываться. Комитет уже наработал законодательные изменения, которые должны решать этот вопрос, чтобы не издеваться над людьми и не выставлять себя недоразвитой страной", ― отметил Вениславский.

Кроме того, большой поток людей создает очереди, в том числе для раненых военнослужащих. А бюрократия и отсутствие единой электронной системы создают возможности коррупции.

Есть и другая важная проблема, когда человека с болезнью мобилизуют. Потому что в условиях нехватки времени и медицинских специалистов врачи не разбираются с каждым случаем отдельно, и отправляют на фронт даже людей с болезнями.

Такие люди являются дополнительной нагрузкой в воинских частях, и когда лицо не может выполнять свои обязанности, уволить его со службы очень тяжело — для прохождения всех комиссий могут потребоваться недели или месяцы.

"Военные врачебные комиссии работают только тогда, когда ты хочешь подписать контракт. Вот тогда они работают по полной: надо пройти всех врачей, если у тебя все же найдут какие-то проблемы со здоровьем, могут и забраковать. А в случае мобилизации… Ну что здесь говорить, Родине нужны люди. Идет конвейер и просто нет времени разбираться", — сказал военный психолог Алексей Скритач Апострофу.

Как человеку с заболеваниями подготовиться к ВВК

Эксперты советуют не тянуть и не ждать повестки. А брать процесс в свои руки. Лучше заранее подготовить все справки, выписки и заключения о своей болезни. Чтобы при прохождении ВВК сразу предоставить врачам исчерпывающую информацию о состоянии своего здоровья.

"Не надо рассчитывать, что внимательная и добрая медкомиссия будет тебя тщательно обследовать и сама искать, что у тебя не так со здоровьем. Нет. Это не их функция. Их функция как можно скорее определить, пригоден или нет. Поэтому ты должен сам принести все накопившиеся у тебя диагнозы и жаловаться", ― объяснил экскомандир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

В свою очередь адвокат Дмитрий Бузанов дал несколько советов по подготовке к прохождению ВВК.

"Если у человека проблемы со здоровьем, то понятно, что его наблюдает врач. Амбулаторная карта может быть в медучреждении, но какие-то выписки с диагнозами из него можно попросить себе на руки", ― говорит он.

По возможности следует сделать следующие шаги:

подготовить документы с актуальной информацией о состоянии здоровья;

держать при себе документацию о болезнях — на случай доставки в ТЦК военными и полицией;

если человека заставляют пройти "экспресс"-медосмотр — лучше отказаться и зарегистрировать жалобу;

если для прохождения ВВК доставили силой, следует попросить проходить ВВК в другой день – чтобы иметь возможность показать все документы, подтверждающие болезни;

пройти обследование в гражданском медучреждении накануне визита в ТЦК и иметь на руках заключение о болезнях.

"Силой пройти медосмотр заставить не могут. Конечно, не стоит отказываться совсем, но просить повестку на другой день, чтобы иметь возможность собрать документы", — объясняет адвокат.

Советуем ознакомиться с перечнем заболеваний, с которыми призывника могут временно или пожизненно освободить от военной службы в мирное время и во время действия военного положения.

Раньше мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия. Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить. А также объясняем, как обжаловать решение ВВК.