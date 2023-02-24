Які захворювання нервової системи можуть звільнити від служби в армії — список

Від епілепсії до дистонії: з якими хворобами нервової системи не мобілізують під час війни
Верховна Рада ухвалила закони про затвердження указів президента щодо продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб — до 20 травня 2023 року. Відповідно українці призовного віку, які не мають проблем зі здоровʼям, можуть бути мобілізовані. Водночас українським законодавством визначено перелік хвороб, які звільняють особу від мобілізації навіть в період воєнного стану.
Про це повідомляється в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Цим законом визначено перелік захворювань нервової системи, з якими не беруть до армії.
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Які хвороби нервової системи звільняють від мобілізації
До хвороб нервової системи, які звільняють від служби в армії належать:
- запальні захворювання ЦНС, які швидко прогресують, до прикладу, усі форми бактеріального та неуточненого менінгіту, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребетний абсцес;
- системні атрофії, які прогресують зі значними порушеннями функцій;
- екстрапірамідні, дегенеративні хвороби, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, всі види дистонії, крім вегетосудинної;
- дитячий церебральний параліч, паралітичні стани;
- гідроцефалія;
- токсична енцефалопатія;
- епілепсія за наявності частих епілептичних нападів чи виражених психічних розладів;
- мігрень, ретинальна мігрень;
- розлади сну за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів;
- ураження черепних нервів, нервових корінців та сплетінь;
- мононейропатії, усі форми міастеній, міопатії, хвороби нервово-м'язового з'єднання та м’язів;
- хвороби периферичної нервової системи, які швидко прогресують зі значними порушеннями функцій.
Зазначимо, що цей список не є вичерпним, а рішення щодо придатності призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних до військової служби визначає військово-лікарська комісія (ВЛК), яку обов’язково повинен пройти будь-який призовник.
Саме військово-лікарська комісія вирішує, чи може людина за станом здоровʼя воювати та виконувати бойові завдання.
Раніше ми розповідали, як має проходити військова медкомісія. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити. А також пояснюємо, як оскаржити рішення ВЛК.
Нагадаємо, ми писали, чи можуть мобілізувати українців хворих на гіпертонію. Та які хвороби органів травлення звільняють від мобілізації.