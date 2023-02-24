Які захворювання нервової системи можуть звільнити від служби в армії — список

Захворювання нервової системи може бути підставою для визнання громадянина непридатним до служби

Верховна Рада ухвалила закони про затвердження указів президента щодо продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб — до 20 травня 2023 року. Відповідно українці призовного віку, які не мають проблем зі здоровʼям, можуть бути мобілізовані. Водночас українським законодавством визначено перелік хвороб, які звільняють особу від мобілізації навіть в період воєнного стану.

Про це повідомляється в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Цим законом визначено перелік захворювань нервової системи, з якими не беруть до армії.

Які хвороби нервової системи звільняють від мобілізації

До хвороб нервової системи, які звільняють від служби в армії належать:

запальні захворювання ЦНС, які швидко прогресують, до прикладу, усі форми бактеріального та неуточненого менінгіту, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребетний абсцес;

системні атрофії, які прогресують зі значними порушеннями функцій;

екстрапірамідні, дегенеративні хвороби, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, всі види дистонії, крім вегетосудинної;

дитячий церебральний параліч, паралітичні стани;

гідроцефалія;

токсична енцефалопатія;

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів чи виражених психічних розладів;

мігрень, ретинальна мігрень;

розлади сну за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів;

ураження черепних нервів, нервових корінців та сплетінь;

мононейропатії, усі форми міастеній, міопатії, хвороби нервово-м'язового з'єднання та м’язів;

хвороби периферичної нервової системи, які швидко прогресують зі значними порушеннями функцій.

Зазначимо, що цей список не є вичерпним, а рішення щодо придатності призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних до військової служби визначає військово-лікарська комісія (ВЛК), яку обов’язково повинен пройти будь-який призовник.

Саме військово-лікарська комісія вирішує, чи може людина за станом здоровʼя воювати та виконувати бойові завдання.

Раніше ми розповідали, як має проходити військова медкомісія. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити. А також пояснюємо, як оскаржити рішення ВЛК.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть мобілізувати українців хворих на гіпертонію. Та які хвороби органів травлення звільняють від мобілізації.