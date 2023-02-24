Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Від епілепсії до дистонії: з якими хворобами нервової системи не мобілізують під час війни arrow

Від епілепсії до дистонії: з якими хворобами нервової системи не мобілізують під час війни

24 лютого 2023 06:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант
Які захворювання нервової системи можуть звільнити від служби в армії — список
Захворювання нервової системи може бути підставою для визнання громадянина непридатним до служби
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант

Верховна Рада ухвалила закони про затвердження указів президента щодо продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб —  до 20 травня 2023 року. Відповідно українці призовного віку, які не мають проблем зі здоровʼям, можуть бути мобілізовані. Водночас українським законодавством визначено перелік хвороб, які звільняють особу від мобілізації навіть в період воєнного стану.

Про це повідомляється в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Цим законом визначено перелік захворювань нервової системи, з якими не беруть до армії. 

Читайте також:

Які хвороби нервової системи звільняють від мобілізації

Які хвороби нервової системи звільняють від мобілізації 

До хвороб нервової системи, які звільняють від служби в армії належать: 

  • запальні захворювання ЦНС, які швидко прогресують, до прикладу, усі форми бактеріального та неуточненого менінгіту, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребетний абсцес;
  • системні атрофії, які прогресують зі значними порушеннями функцій;
  • екстрапірамідні, дегенеративні хвороби, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, всі види дистонії, крім вегетосудинної;
  • дитячий церебральний параліч, паралітичні стани;
  • гідроцефалія;
  • токсична енцефалопатія;
  • епілепсія за наявності частих епілептичних нападів чи виражених психічних розладів;
  • мігрень, ретинальна мігрень;
  • розлади сну за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів;
  • ураження черепних нервів, нервових корінців та сплетінь;
  • мононейропатії, усі форми міастеній, міопатії, хвороби нервово-м'язового з'єднання та м’язів;
  • хвороби периферичної нервової системи, які швидко прогресують зі значними порушеннями функцій. 

З якими хворобами нервової системи не мобілізують

Зазначимо, що цей список не є вичерпним, а рішення щодо придатності призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних до військової служби визначає військово-лікарська комісія (ВЛК), яку обов’язково повинен пройти будь-який призовник.

Саме військово-лікарська комісія вирішує, чи може людина за станом здоровʼя воювати та виконувати бойові завдання.

Раніше ми розповідали, як має проходити військова медкомісія. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити. А також пояснюємо, як оскаржити рішення ВЛК

Нагадаємо, ми писали, чи можуть мобілізувати українців хворих на гіпертонію. Та які хвороби органів травлення звільняють від мобілізації

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

09:30 ​​​​​​​Нова Зеландія запровадила найбільші за весь час санкції проти рф: хто є у списку

09:26 "Почалося вторгнення": голова Держприкордонслужби розповів про перше sms Зеленському про війну

09:12 Перемога "Шахтаря" та результати всіх матчів 1/16 Ліги Європи: хто пройшов далі

09:06 ЄС планує продовжити пільги для українського імпорту: на який термін запропонують

09:04 Все пішло шкереберть: у ЗМІ розповіли, як путін таємно готував вторгнення в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

08:58 ​​​​​​​До роковин початку війни ЗСУ знищили майже тисячу окупантів: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф

08:48 ​​​​​​​ЗМІ пишуть про 2-мільярдний пакет військової допомоги від США: чим він відрізняється від попередніх

08:45 Купатимуться в грошах: які знаки зодіаку приречені на фінансовий успіх до кінця лютого

Новина з відео

08:41 "Ми стоїмо рік і знаємо — за кожне завтра треба битися": звернення Президента до роковин вторгнення

Новина з відео

08:41 "Ми стоїмо рік і знаємо — за кожне завтра треба битися": звернення Президента до роковин вторгнення

Новина з відео

07:25 "Рік болю, жалю, віри та єдності": Зеленський нагадав, як Україна прожила перший рік великої війни

Рік великої війни

06:31 З кров'ю, втратами, але зі здобутками: Україна вже рік захищається від терористичної росії

Новина з відео

23:52 У Парижі Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора

Новина з відео

22:17 Зеленський зустрівся із делегацією глобальної парламентської мережі "Об’єднані для України"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:18 Кібератака росіян: хакери зламали телеканал "Інтер" і запустили гімн СРСР

Новина з відео

21:15 Спротив луганських прикордонників, трилер про ведмедя та іспанський гумор: кінопрем'єри тижня

Новина з відео

20:51 Джонсон подасть свою кандидатуру на пост генсека НАТО

Новина з відео

20:18 Вийшов тизер фільму "Королі репу" з Wellboy та Ірмою Вітовською: коли прем'єра

Новина з відео

20:15 Послав за російським кораблем і влаштував бойкот: латвійський депутат облаяв делегацію рф

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

Рік великої війни

08:20 Як бізнес в Україні пережив перший рік війни

Рік великої війни

07:23 Як змінилося ставлення до Усика та Ломаченка за рік війни

Рік великої війни

07:15 Знаменитості, які захищають Україну в лавах ЗСУ від окупантів

Рік великої війни

06:31 З кров'ю, втратами, але зі здобутками: Україна вже рік захищається від терористичної росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

06:00 Нова війна за старими правилами: як за рік змінилися дві армії

Рік великої війни

18:20 "Війна в Україні створила потужну армію і президента. Можливо, занадто потужного Зеленського. Але це добре", — Олександр Мотиль

Рік великої війни

17:45 Рік війни: погляд з Ізраїлю

Рік великої війни

17:20 "Народились у війну, і дожились до ще одної": подружжя Батовських із Очакова, яке стало в одну мить переселенцями

Рік великої війни

08:00 І сміх і гріх: меми, які підтримували бойовий дух українців у війну

Актуальне по темі

None 24 Лютий 09:30

​​​​​​​Нова Зеландія запровадила найбільші за весь час санкції проти рф: хто є у списку

None 24 Лютий 09:27

"Почалося вторгнення": голова Держприкордонслужби розповів про перше sms Зеленському про війну

None 24 Лютий 09:12

Перемога "Шахтаря" та результати всіх матчів 1/16 Ліги Європи: хто пройшов далі

None 24 Лютий 09:32

ЄС планує продовжити пільги для українського імпорту: на який термін запропонують

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB