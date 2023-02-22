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Не придатний: перелік хвороб органів травлення, які звільняють від мобілізації

22 лютого 2023 13:29
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант
Які хвороби органів травлення звільняють від мобілізації — повний перелік
Отримати повну непридатність можна з різними діагнозами, зокрема з хворобами органів травлення
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант

В Україні продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації до 20 травня 2023 року. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Усі призовники повинні пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка надає висновок про придатність чи непридатність до військової служби.

Українським законодавством, а саме у ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", визначено перелік хвороб, які звільняють особу від мобілізації навіть в період воєнного стану. Серед них — хвороби органів травлення.

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Яким може бути рішення ВЛК

Лише військово-лікарська комісія має право призначити військового придатним чи непридатним до служби в армії.

В умовах воєнного стану після закінчення медичного обстеження медкомісія виносить одну з цих постанов:

  • придатний до служби;
  • обмежено або відтерміновано придатний до служби: таких осіб все одно можуть призвати, коли це знадобиться;
  • непридатний до військової служби як у мирний час, так і під час війни (таку особу виключають з військового обліку).

Під час ухвалення рішення щодо придатності до військової служби комісія керується Додатком 1 до Положення № 402 (Розклади хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби), Додатком 2 (Пояснення щодо застосування статей Розкладу хвороб) та Додатком 3 (Таблиця додаткових вимог до стану здоров’я).

Перелік громадян, що не підлягають призову, визначений в ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

Які хвороби органів травлення звільняють від мобілізації

Які хвороби органів травлення звільняють від мобілізації

До хвороб органів травлення, з якими військовозобов'язаного можуть визнати непридатним до військової служби, за винятком військового обліку відносять:

  • хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника та очеревини зі значними порушеннями функцій;
  • езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші);
  • виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;
  • хвороби печінки зі значними порушеннями функцій (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз та цироз);
  • хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози зі значними порушеннями функцій (холецистит, холангіт, панкреатит та інші);
  • хвороби апендикса;
  • інші хвороби кишківника та очеревини (непрохідності, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишківника, запор, мегаколон, хвороби заднього проходу та прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші) зі значними порушеннями функцій.

З якими хворобами органів травлення можуть звільнити від військової служби

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Раніше ми розповідали, як має проходити військова медкомісія. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити. А також пояснюємо, як оскаржити рішення ВЛК

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