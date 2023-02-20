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Від ВІЛ до хронічного бронхіту: 12 хвороб, яких не має бути у військового

20 лютого 2023 11:36
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Дмитро Струк
Консультант
Які 12 хвороб звільняють від мобілізації в Україні — перелік
З цими захворюваннями не беруть до лав ЗСУ як у мирний, так і у воєнний час
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Але існують виключення за станом здоров'я. Підставою для звільнення за станом здоров’я є висновок (постанова) ВЛК про непридатність до військової служби з вилученням із військового обліку.

Повний перелік захворювань, з якими не беруть на службу до армії, вказаний у наказі "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

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Зокрема, від військової служби та мобілізації звільняються чоловіки, які мають важкі патології (шизофренія, розумова відсталість, глухота, відсутність кінцівок, сліпота).

Також є перелік захворювань, які можуть тимчасово чи довічно звільнити військовозобов'язаного чоловіка від військової служби не лише у мирний час, але й воєнний.

З якими хворобами не мобілізують

З якими хворобами не мобілізують

До таких захворювань належать наступні:

  1. ВІЛ-інфекція (якщо вона супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних хвороб, утворенням злоякісних пухлинних процесів,  іншими уточненими захворюваннями).
  2. Психічні та поведінкові розлади.
  3. Хвороби системи кровообігу (важкі форми).
  4. Онкологічні хвороби (якщо встановлений невиліковний діагноз, людина має проходити лікування, хімієтерапію).
  5. Захворювання кісток (виражена деформація або дефекти пальців кисті, стоп; важка форма плоскостопості; фібробластичні патології з порушенням рухової активності).
  6. Хвороби системи травлення (щелепно-лицьові аномалії (за винятком уроджених), аномалій прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції).
  7. Гепатити (тяжка форма вірусних гепатитів).
  8. Захворювання органів зору (докладніше про це ви можете дізнатися за посиланням).
  9. Хвороби органів слуху (глухонімота, стійка повна глухота на обидва вуха).
  10. Гострі форми захворювань нервової системи (наприклад, енцефаліт, хвороба Паркінсона, менінгіт, міопатія, люмбаго, розсіяний склероз, церебральна форма паралічу).
  11. Хвороби дихальної системи (наприклад, хронічна форма бронхіту та пневмонії, важка форма бронхіальної астми).
  12. Патології сечостатевої системи (до таких зокрема належать: гострий пієліт, хронічний первинний пієлонефрит, тяжкий нефротичний синдром, нефропатії, ниркова недостатність, гідронефроз).

Яких хвороб не має бути у військовослужбовця ЗСУ

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Раніше ми розповідали, як має проходити військова медкомісія та чи можна її оскаржити та що робити, якщо визнали придатним без належного огляду. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть мобілізувати українців хворих на гіпертонію. Та з якими хворобами хребта звільняють від служби в армії

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