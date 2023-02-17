Які хвороби очей звільняють від мобілізації — повний перелік

Багатьох військовозобов’язаних турбує питання, які вади зору дають право звільнитися від мобілізації

Після отримання повістки кожен призовник обов'язково має пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначить, чи придатна людина до військової служби. Є певний перелік хвороб очей, які звільняють від мобілізації не лише у мирний час, а й і у період воєнного стану.

Про це йдеться у додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. В документі можна ознайомитися з повним переліком недуг.

З якими хворобами очей можна отримати повну непридатність до військової служби

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті особи, що мають:

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;

всі форми глаукоми в розвиненій та наступних стадіях на обох очах;

гостроту зору одного ока нижче 0,1 або сліпоту ока;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 та нижче або гостроту зору обох очей 0,2 та нижче;

виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені, з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки;

хвороби склоподібного тіла та очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва й зорових шляхів;

відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії.

Непридатність до військової служби та звільнення з лав ЗСУ за станом здоровʼя

Лише військово-лікарська комісія має право призначити військового придатним чи непридатним до служби в армії.

В умовах воєнного стану після закінчення медичного обстеження медкомісія виносить одну з цих постанов:

придатний до служби;

обмежено або відтерміновано придатний до служби: таких осіб все одно можуть призвати, коли це знадобиться;

повністю непридатний до військової служби як у мирний час, так і під час війни (таку особу виключають з військового обліку).

Відповідно, якщо особу визнають обмежено придатним, він не зможе звільнитися з військової служби.

Під час ухвалення рішення щодо придатності до військової служби комісія керується Додатком 1 до Положення № 402 (Розклади хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби), Додатком 2 (Пояснення щодо застосування статей Розкладу хвороб) та Додатком 3 (Таблиця додаткових вимог до стану здоров’я).

Перелік громадян, що не підлягають призову, визначений в ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Якщо у військовослужбовця під час проходження служби погіршився стан здоров'я, він має подати рапорт про звільнення за станом здоров’я з документами, що підтверджують підставу для звільнення. Керівник такого військового має надати йому направлення на проходження ВЛК.

До речі, якщо військовослужбовець не погоджується з прийнятим рішенням ВЛК про можливість проходження подальшої служби, то він має право оскаржити його. Для цього необхідно звернутися до спеціального органу або в суд.

Раніше ми розповідали, як має проходити військова медкомісія та чи можна її оскаржити та що робити, якщо визнали придатним без належного огляду. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть мобілізувати українців хворих на гіпертонію. Та з якими хворобами хребта звільняють від служби в армії.