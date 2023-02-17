Какие болезни глаз освобождают от мобилизации — полный перечень

Многих военнообязанных беспокоит вопрос, какие проблемы со зрением дают право освободиться от мобилизации

После получения повестки каждый призывник обязательно должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая определит, пригоден ли человек к военной службе. Есть определенный перечень болезней глаз, которые освобождают от мобилизации не только в мирное время, но и в период военного положения.

Об этом говорится в дополнении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. В документе можно ознакомиться с полным перечнем недугов.

С какими болезнями глаз можно получить полную непригодность к военной службе

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются только имеющие:

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или слепоту глаза;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроту зрения обоих глаз 0,2 и ниже;

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии.

Непригодность к военной службе и увольнение из рядов ВСУ по состоянию здоровья

Только военно-врачебная комиссия имеет право назначить военного пригодным или непригодным к службе в армии.

В условиях военного положения после окончания медицинского обследования медкомиссия выносит одно из этих постановлений:

пригоден к службе;

ограничено или отсрочено пригоден к службе: таких лиц все равно могут призвать, когда это понадобится;

полностью непригоден к военной службе как в мирное время, так и во время войны (такое лицо исключается из военного учета).

Соответственно, если лицо признают ограниченно пригодным, он не сможет уволиться с военной службы.

При принятии решения о пригодности к военной службе комиссия руководствуется Приложением 1 к Положению № 402 (Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе), Приложением 2 (Объяснение по применению статей Расписания болезней) и Приложением 3 (Таблица дополнительных требований к состоянию здоровья).

Перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Если у военнослужащего во время прохождения службы ухудшилось состояние здоровья, он должен подать рапорт об увольнении по состоянию здоровья с документами, подтверждающими основание для увольнения. Руководитель такого военного должен предоставить ему направление на прохождение ВЛК.

Кстати, если военнослужащий не согласен с принятым решением ВЛК о возможности прохождения дальнейшей службы, то он имеет право обжаловать его. Для этого необходимо обратиться в специальный орган или в суд.

Ранее мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия и можно ли ее обжаловать и что делать, если сочли пригодным без должного осмотра. Военно-врачебная комиссия (ВвК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить.

Напомним, мы писали, могут ли мобилизовать украинцев больных гипертонией. И с какими болезнями позвоночника освобождают от службы в армии.