Какие 12 болезней освобождают от мобилизации в Украине — перечень

От ВИЧ до хронического бронхита: 12 болезней, которых не должно быть у военного
В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, во время которой призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Но существуют исключения по состоянию здоровья. Основанием для увольнения по состоянию здоровья является заключение (постановление) ВВК о непригодности к военной службе с изъятием из военного учета.
Полный список заболеваний, с которыми не берут на службу в армию, указан в приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".
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В частности, от военной службы и мобилизации освобождаются мужчины, имеющие тяжелые патологии (шизофрения, умственная отсталость, глухота, отсутствие конечностей, слепота).
Также есть перечень заболеваний, которые могут временно или пожизненно освободить военнообязанного мужчину от военной службы не только в мирное время, но и военное.
С какими болезнями не мобилизуют
К таким заболеваниям относятся:
- ВИЧ-инфекция (если она сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов, другими уточненными заболеваниями).
- Психические и поведенческие нарушения.
- Болезни системы кровообращения (тяжелые формы).
- Онкологические болезни (если установлен неизлечимый диагноз, человек должен проходить лечение, химиотерапию).
- Заболевания костей (выраженная деформация или дефекты пальцев кисти, стоп; тяжелая форма плоскостопии; фибробластические патологии с нарушением двигательной активности).
- Болезни пищеварительной системы (челюстно-лицевые аномалии (за исключением врожденных), аномалий прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции).
- Гепатиты (тяжелая форма вирусных гепатитов).
- Заболевание органов зрения (подробнее об этом вы можете узнать по ссылке).
- Болезни органов слуха (глухонемота, стойкая полная глухота на оба уха).
- Острые формы заболеваний нервной системы (например, энцефалит, болезнь Паркинсона, менингит, миопатия, люмбаго, рассеянный склероз, церебральная форма паралича).
- Болезни дыхательной системы (например, хроническая форма бронхита и пневмонии, тяжелая форма бронхиальной астмы).
- Патологии мочеполовой системы (к таким относятся: острый пиелит, хронический первичный пиелонефрит, тяжелый нефротический синдром, нефропатии, почечная недостаточность, гидронефроз).
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