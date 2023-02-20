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От ВИЧ до хронического бронхита: 12 болезней, которых не должно быть у военного

20 февраля 2023 11:36
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант
Какие 12 болезней освобождают от мобилизации в Украине — перечень
С этими заболеваниями не берут в ряды ВСУ как в мирное, так и в военное время
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, во время которой призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Но существуют исключения по состоянию здоровья. Основанием для увольнения по состоянию здоровья является заключение (постановление) ВВК о непригодности к военной службе с изъятием из военного учета.

Полный список заболеваний, с которыми не берут на службу в армию, указан в приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

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В частности, от военной службы и мобилизации освобождаются мужчины, имеющие тяжелые патологии (шизофрения, умственная отсталость, глухота, отсутствие конечностей, слепота).

Также есть перечень заболеваний, которые могут временно или пожизненно освободить военнообязанного мужчину от военной службы не только в мирное время, но и военное.

С какими болезнями не мобилизуют

С какими болезнями не мобилизуют

К таким заболеваниям относятся:

  1. ВИЧ-инфекция (если она сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов, другими уточненными заболеваниями).
  2. Психические и поведенческие нарушения.
  3. Болезни системы кровообращения (тяжелые формы).
  4. Онкологические болезни (если установлен неизлечимый диагноз, человек должен проходить лечение, химиотерапию).
  5. Заболевания костей (выраженная деформация или дефекты пальцев кисти, стоп; тяжелая форма плоскостопии; фибробластические патологии с нарушением двигательной активности).
  6. Болезни пищеварительной системы (челюстно-лицевые аномалии (за исключением врожденных), аномалий прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции).
  7. Гепатиты (тяжелая форма вирусных гепатитов).
  8. Заболевание органов зрения (подробнее об этом вы можете узнать по ссылке).
  9. Болезни органов слуха (глухонемота, стойкая полная глухота на оба уха).
  10. Острые формы заболеваний нервной системы (например, энцефалит, болезнь Паркинсона, менингит, миопатия, люмбаго, рассеянный склероз, церебральная форма паралича).
  11. Болезни дыхательной системы (например, хроническая форма бронхита и пневмонии, тяжелая форма бронхиальной астмы).
  12. Патологии мочеполовой системы (к таким относятся: острый пиелит, хронический первичный пиелонефрит, тяжелый нефротический синдром, нефропатии, почечная недостаточность, гидронефроз).

Каких болезней не должно быть у военнослужащего ВСУ

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Напомним, мы писали, могут ли мобилизовать украинцев больных гипертонией. Но с какими болезнями позвоночника освобождают от службы в армии.

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