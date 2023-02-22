Какие болезни органов пищеварения освобождают от мобилизации — полный перечень

Получить полную негодность можно с разными диагнозами, в частности с болезнями органов пищеварения

В Украине продлено действие военного положения и общей мобилизации до 20 мая 2023 года. Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Все призывники должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая дает заключение о пригодности или непригодности к военной службе.

В украинском законодательстве, а именно в ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", определен перечень болезней, освобождающих от мобилизации даже в период военного положения. Среди них — болезни органов пищеварения.

Каким может быть решение ВВК

Только военно-врачебная комиссия имеет право назначить военного пригодным или непригодным к службе в армии.

В условиях военного положения после окончания медицинского обследования медкомиссия выносит одно из этих постановлений:

пригоден к службе;

ограниченно или отсрочено годный к службе: таких лиц все равно могут призвать, когда это понадобится;

непригоден к военной службе как в мирное время, так и во время войны (такое лицо исключается из военного учета).

При принятии решения о пригодности к военной службе комиссия руководствуется Приложением 1 к Положению №402 (Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе), Приложением 2 (Объяснение по применению статей Расписания болезней) и Приложением 3 (Таблица дополнительных требований к состоянию здоровья).

Перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Какие болезни органов пищеварения освобождают от мобилизации

К болезням органов пищеварения, с которыми военнообязанные могут признаться непригодными к военной службе, за исключением военного учета относят:

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы со значительными нарушениями функций (холецистит, холангит, панкреатит и др.);

болезни аппендикса;

другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие) со значительными нарушениями функций.

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