Какие болезни органов пищеварения освобождают от мобилизации — полный перечень

Не пригоден: перечень болезней органов пищеварения, освобождающих от мобилизации
В Украине продлено действие военного положения и общей мобилизации до 20 мая 2023 года. Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Все призывники должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая дает заключение о пригодности или непригодности к военной службе.
В украинском законодательстве, а именно в ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", определен перечень болезней, освобождающих от мобилизации даже в период военного положения. Среди них — болезни органов пищеварения.
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Каким может быть решение ВВК
Только военно-врачебная комиссия имеет право назначить военного пригодным или непригодным к службе в армии.
В условиях военного положения после окончания медицинского обследования медкомиссия выносит одно из этих постановлений:
- пригоден к службе;
- ограниченно или отсрочено годный к службе: таких лиц все равно могут призвать, когда это понадобится;
- непригоден к военной службе как в мирное время, так и во время войны (такое лицо исключается из военного учета).
При принятии решения о пригодности к военной службе комиссия руководствуется Приложением 1 к Положению №402 (Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе), Приложением 2 (Объяснение по применению статей Расписания болезней) и Приложением 3 (Таблица дополнительных требований к состоянию здоровья).
Перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Какие болезни органов пищеварения освобождают от мобилизации
К болезням органов пищеварения, с которыми военнообязанные могут признаться непригодными к военной службе, за исключением военного учета относят:
- болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;
- эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;
- болезни печени со значительными нарушениями функций (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);
- болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы со значительными нарушениями функций (холецистит, холангит, панкреатит и др.);
- болезни аппендикса;
- другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие) со значительными нарушениями функций.
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