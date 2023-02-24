Какие заболевания нервной системы могут освободить от службы в армии — список

Заболевание нервной системы может служить основанием для признания гражданина непригодным к службе

Верховная Рада приняла законы об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и проведении общей мобилизации в Украине еще на 90 суток — до 20 мая 2023 года. Соответственно, украинцы призывного возраста, которые не имеют проблем со здоровьем, могут быть мобилизованы. В то же время, украинским законодательством определен перечень болезней, освобождающих личность от мобилизации даже в период военного положения.

Об этом сообщается в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Этим законом определен перечень заболеваний нервной системы, с которыми не принимают в армию.

Какие болезни нервной системы освобождают от мобилизации

К болезням нервной системы, освобождающим от службы в армии, относятся:

воспалительные заболевания ЦНС, быстро прогрессирующие, к примеру, все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс;

системные атрофии, прогрессирующие со значительными нарушениями функций;

экстрапирамидные, дегенеративные заболевания, церебральный паралич, заболевание Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистонии, не считая вегетососудистой;

детский церебральный паралич;

паралитические состояния;

гидроцефалия;

токсическая энцефалопатия;

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

мигрень, ретинальная мигрень;

расстройства сна при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

поражение черепных нервов, нервных корешков и сплетений;

мононейропатии, все формы миастений, миопатии, болезни нервно-мышечного соединения и мышц;

болезни периферической нервной системы, быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций.

Отметим, что этот список не исчерпывающий, а решение о пригодности призывников, военнослужащих и военнообязанных к военной службе определяет военно-врачебная комиссия (ВВК), которую обязательно должен пройти любой призывник.

Именно военно-врачебная комиссия решает, может ли человек по состоянию здоровья воевать и выполнять боевые задачи.

Раньше мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия. Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить. А также объясняем, как обжаловать решение ВВК.

Напомним, мы писали, могут ли мобилизовать украинцев больных гипертонией. Но какие болезни органов пищеварения освобождают от мобилизации.