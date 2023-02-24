Какие заболевания нервной системы могут освободить от службы в армии — список

От эпилепсии до дистонии: с какими болезнями нервной системы не мобилизуют во время войны
Верховная Рада приняла законы об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и проведении общей мобилизации в Украине еще на 90 суток — до 20 мая 2023 года. Соответственно, украинцы призывного возраста, которые не имеют проблем со здоровьем, могут быть мобилизованы. В то же время, украинским законодательством определен перечень болезней, освобождающих личность от мобилизации даже в период военного положения.
Об этом сообщается в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Этим законом определен перечень заболеваний нервной системы, с которыми не принимают в армию.
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Какие болезни нервной системы освобождают от мобилизации
К болезням нервной системы, освобождающим от службы в армии, относятся:
- воспалительные заболевания ЦНС, быстро прогрессирующие, к примеру, все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс;
- системные атрофии, прогрессирующие со значительными нарушениями функций;
- экстрапирамидные, дегенеративные заболевания, церебральный паралич, заболевание Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистонии, не считая вегетососудистой;
- детский церебральный паралич;
- паралитические состояния;
- гидроцефалия;
- токсическая энцефалопатия;
- эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;
- мигрень, ретинальная мигрень;
- расстройства сна при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;
- поражение черепных нервов, нервных корешков и сплетений;
- мононейропатии, все формы миастений, миопатии, болезни нервно-мышечного соединения и мышц;
- болезни периферической нервной системы, быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций.
Отметим, что этот список не исчерпывающий, а решение о пригодности призывников, военнослужащих и военнообязанных к военной службе определяет военно-врачебная комиссия (ВВК), которую обязательно должен пройти любой призывник.
Именно военно-врачебная комиссия решает, может ли человек по состоянию здоровья воевать и выполнять боевые задачи.
Раньше мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия. Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить. А также объясняем, как обжаловать решение ВВК.
Напомним, мы писали, могут ли мобилизовать украинцев больных гипертонией. Но какие болезни органов пищеварения освобождают от мобилизации.