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От эпилепсии до дистонии: с какими болезнями нервной системы не мобилизуют во время войны

24 февраля 2023 06:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант
Какие заболевания нервной системы могут освободить от службы в армии — список
Заболевание нервной системы может служить основанием для признания гражданина непригодным к службе
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант

Верховная Рада приняла законы об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и проведении общей мобилизации в Украине еще на 90 суток — до 20 мая 2023 года. Соответственно, украинцы призывного возраста, которые не имеют проблем со здоровьем, могут быть мобилизованы. В то же время, украинским законодательством определен перечень болезней, освобождающих личность от мобилизации даже в период военного положения.

Об этом сообщается в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Этим законом определен перечень заболеваний нервной системы, с которыми не принимают в армию.

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Какие болезни нервной системы освобождают от мобилизации

Какие болезни нервной системы освобождают от мобилизации

К болезням нервной системы, освобождающим от службы в армии, относятся:

  • воспалительные заболевания ЦНС, быстро прогрессирующие, к примеру, все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс;
  • системные атрофии, прогрессирующие со значительными нарушениями функций;
  • экстрапирамидные, дегенеративные заболевания, церебральный паралич, заболевание Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистонии, не считая вегетососудистой;
  • детский церебральный паралич;
  • паралитические состояния;
  • гидроцефалия;
  • токсическая энцефалопатия;
  • эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;
  • мигрень, ретинальная мигрень;
  • расстройства сна при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;
  • поражение черепных нервов, нервных корешков и сплетений;
  • мононейропатии, все формы миастений, миопатии, болезни нервно-мышечного соединения и мышц;
  • болезни периферической нервной системы, быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций.

С какими болезнями нервной системы не мобилизуют

Отметим, что этот список не исчерпывающий, а решение о пригодности призывников, военнослужащих и военнообязанных к военной службе определяет военно-врачебная комиссия (ВВК), которую обязательно должен пройти любой призывник.

Именно военно-врачебная комиссия решает, может ли человек по состоянию здоровья воевать и выполнять боевые задачи.

Раньше мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия. Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить. А также объясняем, как обжаловать решение ВВК.

Напомним, мы писали, могут ли мобилизовать украинцев больных гипертонией. Но какие болезни органов пищеварения освобождают от мобилизации.

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