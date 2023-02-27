Які хвороби серця дозволяють звільнитися від військової служби — повний перелік

Придатна людина чи ні, вирішує військово-лікарська комісія

В Україні продовжили дію воєнного стану до 20 травня 2023 року. Й наразі активно роздають повістки громадянам призовного віку. Під час загальної мобілізації військовозобов'язані мають з'явитися до ТЦК та пройти медкомісію. Власне за висновками ВЛК й ухвалюють рішення про мобілізацію.

Водночас законодавством визначено перелік хвороб, які звільняють українців від військової служби навіть в період воєнного стану. Такими є й деякі захворювання серця.

З якими хворобами серця не можуть мобілізувати в період воєнного стану

Зауважимо, що загальний перелік громадян, які не підлягають призову, визначений у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Перелік хвороб, які звільняють особу від мобілізації та проходження військової служби, вказуються у Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

Не підпадають під мобілізацію у воєнний стан ті військовозобов’язані, які визнані повністю непридатними з виключенням із військового обліку відповідно до висновку військово-лікарської комісії (ВЛК).

Важливо: тих, хто отримує обмежену або відтерміновану придатність до служби, можуть призвати, коли це знадобиться.

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки особи з такими хворобами серцево-судинної системи:

серцева недостатність II-Б-III стадії при некоронагенних хворобах серця;

серцева недостатність II-Б-III стадії у разі ішемічних хвороб серця;

гіпертонічна хвороба III стадії;

злоякісна (швидко прогресивна) форма гіпертонічної хвороби;

цереброваскулярні хвороби (наприклад, інфаркт головного мозку або інсульт, закупорка, стеноз, емболія, тромбоз, аневризма прецеребральних, базилярної, сонної, хребтової артерій; церебральний атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, наслідки хірургічних втручань) зі значними порушеннями функцій;

некоронарогенні хвороби серця (перикарда, міокарда, ендокарда, клапанного апарату), що супроводжуються серцевою недостатністю;

легеневе серце та порушення легеневого кровообігу: легенева емболія, усі форми легенево-серцевої недостатності;

хвороби легеневих судин, усі форми кардіоміопатії, порушення серцевого ритму та провідності, що супроводжуються серцевою недостатністю;

хвороби артерій, артеріол і капілярів, вен, лімфатичних вузлів (атеросклерози, тромбози, варикози тощо) зі значними порушеннями кровообігу і функцій;

дегенерація (дистрофія) міокарду, пролапс мітрального клапана та інші ураження клапанів серця, наслідки хірургічних втручань з приводу вроджених або набутих вад серця, що супроводжуються серцевою недостатністю.

Раніше ми розповідали, чи можуть мобілізувати українців хворих на гіпертонію.

Нагадаємо, ми писали, як має проходити військова медкомісія. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити. А також пояснюємо, як оскаржити рішення ВЛК.