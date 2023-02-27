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Масове вручення повісток: чи можуть мобілізувати з хворобами серця

27 лютого 2023 12:18
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант
Які хвороби серця дозволяють звільнитися від військової служби — повний перелік
Придатна людина чи ні, вирішує військово-лікарська комісія
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант

В Україні продовжили дію воєнного стану до 20 травня 2023 року. Й наразі активно роздають повістки громадянам призовного віку. Під час загальної мобілізації військовозобов'язані мають з'явитися до ТЦК та пройти медкомісію. Власне за висновками ВЛК й ухвалюють рішення про мобілізацію.

Водночас законодавством визначено перелік хвороб, які звільняють українців від військової служби навіть в період воєнного стану. Такими є й деякі захворювання серця. 

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З якими хворобами серця не можуть мобілізувати в період воєнного стану 

Зауважимо, що загальний перелік громадян, які не підлягають призову, визначений у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Перелік хвороб, які звільняють особу від мобілізації та проходження військової служби, вказуються у Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

З якими хворобами серця не можуть мобілізувати

Не підпадають під мобілізацію у воєнний стан ті військовозобов’язані, які визнані повністю непридатними з виключенням із військового обліку відповідно до висновку військово-лікарської комісії (ВЛК). 

Важливо: тих, хто отримує обмежену або відтерміновану придатність до служби, можуть призвати, коли це знадобиться. 

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки особи з такими хворобами серцево-судинної системи:

  • серцева недостатність II-Б-III стадії при некоронагенних хворобах серця;
  • серцева недостатність II-Б-III стадії у разі ішемічних хвороб серця;
  • гіпертонічна хвороба III стадії;
  • злоякісна (швидко прогресивна) форма гіпертонічної хвороби;
  • цереброваскулярні хвороби (наприклад, інфаркт головного мозку або інсульт, закупорка, стеноз, емболія, тромбоз, аневризма прецеребральних, базилярної, сонної, хребтової артерій; церебральний атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, наслідки хірургічних втручань) зі значними порушеннями функцій;
  • некоронарогенні хвороби серця (перикарда, міокарда, ендокарда, клапанного апарату), що супроводжуються серцевою недостатністю;
  • легеневе серце та порушення легеневого кровообігу: легенева емболія, усі форми легенево-серцевої недостатності;
  • хвороби легеневих судин, усі форми кардіоміопатії, порушення серцевого ритму та провідності, що супроводжуються серцевою недостатністю;
  • хвороби артерій, артеріол і капілярів, вен, лімфатичних вузлів (атеросклерози, тромбози, варикози тощо) зі значними порушеннями кровообігу і функцій;
  • дегенерація (дистрофія) міокарду, пролапс мітрального клапана та інші ураження клапанів серця, наслідки хірургічних втручань з приводу вроджених або набутих вад серця, що супроводжуються серцевою недостатністю.

Які хвороби серця дозволяють звільнитися від військової служби

Раніше ми розповідали, чи можуть мобілізувати українців хворих на гіпертонію.

Нагадаємо, ми писали, як має проходити військова медкомісія. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити. А також пояснюємо, як оскаржити рішення ВЛК

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