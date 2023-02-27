Какие болезни сердца позволяют освободиться от военной службы — полный перечень

Годен человек или нет, решает военно-врачебная комиссия

В Украине продлили действие военного положения до 20 мая 2023 года. И сейчас активно раздают повестки гражданам призывного возраста. Во время всеобщей мобилизации военнообязанные должны явиться в ТЦК и пройти медкомиссию. По выводам ВВК и принимают решение о мобилизации.

В то же время, законодательством определен перечень болезней, которые освобождают украинцев от военной службы даже в период военного положения. Таковыми являются и некоторые заболевания сердца.

С какими болезнями сердца не могут мобилизовать в период военного положения

Заметим, что общий список граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Перечень болезней, освобождающих граждан от мобилизации и прохождения военной службы, указываются в Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Не подпадают под мобилизацию в военное положение те военнообязанные, которые признаны полностью непригодными с исключением из военного учета согласно заключению военно-врачебной комиссии (ВВК).

Важно: получающих ограниченную или отсроченную пригодность к службе, могут призвать, когда это понадобится.

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются только лица со следующими болезнями сердечно-сосудистой системы:

сердечная недостаточность II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

сердечная недостаточность II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца;

гипертоническая болезнь III стадии;

злокачественная (быстро прогрессивная) форма гипертонической болезни;

цереброваскулярные болезни (например, инфаркт головного мозга или инсульт, закупорка, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризма прецеребральных, базилярной, сонной, позвоночной артерий; церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия);

некоронарогенные заболевания сердца (перикарда, миокарда, эндокарда, клапанного аппарата), сопровождающиеся сердечной недостаточностью;

легочное сердце и нарушение легочного кровообращения: легочная эмболия, все формы легочно-сердечной недостаточности;

болезни легочных сосудов, все формы кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма и проводимости, сопровождающиеся сердечной недостаточностью;

болезни артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций;

дегенерация (дистрофия) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью.

Ранее мы рассказывали, могут ли мобилизовать украинцев больных гипертонией.

Напомним, мы писали, как должна проходить военная медкомиссия. Военно-врачебная комиссия (ВЛК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить. А также объясняем, как обжаловать решение ВЛК.