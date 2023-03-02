Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Мобилизация лиц с инвалидностью третьей группы: что обязательно нужно знать украинцам arrow

Мобилизация лиц с инвалидностью третьей группы: что обязательно нужно знать украинцам

2 марта 2023 13:30
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант
Мобилизация людей с инвалидностью третьей группы — что нужно знать
Есть определенный перечень документов, который обязательно нужно предоставить медкомиссии
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В этот период повестки получают все мужчины от 18 до 60 лет. Исключением не являются и лица с инвалидностью.

Однако могут ли мобилизовать лицо с инвалидностью третьей группы? На этот вопрос дает ответ закон.

Читайте также:

Мобилизация лиц с инвалидностью третьей группы — что предусмотрено законом

В первую очередь необходимо обратиться к статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно этой статье во время мобилизации не подлежат призыву на военную службу военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или, согласно заключению военно-врачебной комиссии, временно непригодны к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Однако в тексте закона не указана конкретная группа инвалидности, поэтому, соответственно, можно считать, что лица с какой-либо инвалидностью не подлежат мобилизации.

В то же время, согласно части второй статьи 23, лица с инвалидностью в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

То есть украинцев с инвалидностью III группы могут мобилизовать с их согласия.

Мобилизация лиц с инвалидностью третьей группы - что предусмотрено законом

Что делать, если лицу с инвалидностью пришла повестка

В таком случае лицо обязано явиться в ТЦК и СП в указанное в повестке время со всеми необходимыми документами, подтверждающими инвалидность.

К таким документам относятся:

  • справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации № 157-1/о);
  • удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;
  • пенсионное удостоверение;
  • удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в котором указана группа и причина инвалидности;
  • справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Что делать, если лицу с инвалидностью пришла повестка

Будут ли мобилизовать людей с инвалидностью третьей группы

Как объясняет адвокат Иван Либерман, третья группа инвалидности — это легкие расстройства здоровья, с которыми человек может нести военную службу даже в военное время.

По мнению адвоката, мобилизовать людей с инвалидностью третьей группы будут даже на основании того, что граждане Украины должны служить в армии согласно законодательству.

Кроме этого военнообязанному нужно будет доказать, что он действительно является лицом с инвалидностью, поскольку еще до полномасштабного вторжения многие мужчины подделали себе удостоверение о третьей группе.

"Многие украинцы еще до войны подделали себе справки об инвалидности третьей группы. Чтобы получать социальные выплаты, льготы, ездить в санатории и т.д. Таким образом, много здоровых людей, у которых нет инвалидности, сейчас будут временно по согласию, а потом и обязательно служить в армии", — считает адвокат.

В то же время адвокат Андрей Карпенко подчеркивает, что если у человека есть на руках все необходимые документы, удостоверяющие статус лица с инвалидностью, то после осмотра ВВК, такой человек может быть мобилизован только по собственному согласию.

Будут мобилизовать людей с инвалидностью третьей группы

Ранее мы сообщали, как подготовиться к прохождению ВВК, если есть серьезные болезни.

Напомним, мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия. Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить. А также объясняем, как обжаловать решение ВВК.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

13:36 "Это классическая провокация": Подоляк и Юсов отреагировали на "украинскую ДРГ" в рф

Новина з фото

13:35 Продали вымышленный товар на 50 миллионов гривен: прокуратура разоблачила преступную группу

13:35В Харьковской области на мини взорвался автомобиль – есть погибшие

Новина з відео

13:31 Появилось видео с "брянскими диверсантами": кто они такие

Новина з фото

13:30 1000 литров в час: Одесчина получила фильтры высокой очистки воды

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

13:21"Группа в 50 человек — это абсурд": Виктор Ягун об "украинских диверсантах" на Брянщине

Новина з фото

13:17 Променяла манекенщика на боксера: с кем закрутила роман Мадонна

13:12 Военно-морские силы Великобритании задержали судно, которое нелегально перевозило иранское оружие

13:06 В украинской разведке рассказали, зачем россия хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове

13:06 ​​​ФСБ сообщает об уничтожении "украинской ДРГ", а администрация Брянщины говорит, что это вымысел Украины

Новина з відео

13:31 Появилось видео с "брянскими диверсантами": кто они такие

Новина з відео

13:00 Страстная любовь: в Одесской области спасатель сделал романтическое признание

Новина з відео

12:47 Будет хуже чем в Турции: известный сейсмолог предупредил о мегаземлетрясении в россии

Новина з відео

12:30 Распространял психотропные вещества: в Одессе задержали наркодилера

Новина з відео

11:40 Паузы между обстрелами увеличились: Братчук прокомментировал военный потенциал рф

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:12 "Как звучат Карпаты": Филатов создал уникальный сингл Верховины в тревел-шоу Синельниковых

Новина з відео

10:37 "Лучше у деда не спрашивать": Цыбульская спела о скандале с Бобулом и попросилась на интервью

Новина з відео

10:13 Хлопок в россии: в Тульской области и Брянске раздались взрывы

Новина з відео

09:39 ​​​ФСБ поймала "украинского шпиона" аж на Дальнем Востоке: детали

Новина з відео

09:21 В москве установили еще одну систему ПВО рядом с метро

Эксклюзив

07:45Валютный рынок лихорадит: что будет с гривней

Новина з фото

06:45"Агенту 007" Дэниелу Крейгу — 55: скрытие личной жизни и игнор соцсетей

Эксклюзив

06:20Metro и Auchan: судьба магазинов, спонсирующих войну в Украине

Эксклюзив

18:00С надеждой на скорейшее освобождение: жизнь Херсона сегодня

17:50"Львов — культурная столица не только в мирный период, но и во время войны": режиссер-фронтовик о театральной жизни в городе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:31Белорусские партизаны повредили российский самолет, наводивший ракеты по Украине: новые подробности диверсии

15:34Человек, который превратил путина в российского авторитета: некролог Глеба Павловского

09:49Субкультура "ЧВК Редан": что это такое

Эксклюзив

07:02От мяча в сетку до неба в клетку: ТОП-5 приговоров футболистам в истории

Эксклюзив

06:40Цена вопроса: сможет ли экономить бюджет Украины на выплатах военным

Актуальное по теме

None 2 Март 13:16

"Это классическая провокация": Подоляк и Юсов отреагировали на "украинскую ДРГ" в рф

None 2 Март 13:37

Продали вымышленный товар на 50 миллионов гривен: прокуратура разоблачила преступную группу

None 2 Март 13:36

В Харьковской области на мини взорвался автомобиль – есть погибшие

None 2 Март 13:32

Появилось видео с "брянскими диверсантами": кто они такие

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB