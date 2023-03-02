Мобилизация людей с инвалидностью третьей группы — что нужно знать

Мобилизация лиц с инвалидностью третьей группы: что обязательно нужно знать украинцам
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В этот период повестки получают все мужчины от 18 до 60 лет. Исключением не являются и лица с инвалидностью.
Однако могут ли мобилизовать лицо с инвалидностью третьей группы? На этот вопрос дает ответ закон.
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Мобилизация лиц с инвалидностью третьей группы — что предусмотрено законом
В первую очередь необходимо обратиться к статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Согласно этой статье во время мобилизации не подлежат призыву на военную службу военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или, согласно заключению военно-врачебной комиссии, временно непригодны к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).
Однако в тексте закона не указана конкретная группа инвалидности, поэтому, соответственно, можно считать, что лица с какой-либо инвалидностью не подлежат мобилизации.
В то же время, согласно части второй статьи 23, лица с инвалидностью в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.
То есть украинцев с инвалидностью III группы могут мобилизовать с их согласия.
Что делать, если лицу с инвалидностью пришла повестка
В таком случае лицо обязано явиться в ТЦК и СП в указанное в повестке время со всеми необходимыми документами, подтверждающими инвалидность.
К таким документам относятся:
- справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации № 157-1/о);
- удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;
- пенсионное удостоверение;
- удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в котором указана группа и причина инвалидности;
- справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.
Будут ли мобилизовать людей с инвалидностью третьей группы
Как объясняет адвокат Иван Либерман, третья группа инвалидности — это легкие расстройства здоровья, с которыми человек может нести военную службу даже в военное время.
По мнению адвоката, мобилизовать людей с инвалидностью третьей группы будут даже на основании того, что граждане Украины должны служить в армии согласно законодательству.
Кроме этого военнообязанному нужно будет доказать, что он действительно является лицом с инвалидностью, поскольку еще до полномасштабного вторжения многие мужчины подделали себе удостоверение о третьей группе.
"Многие украинцы еще до войны подделали себе справки об инвалидности третьей группы. Чтобы получать социальные выплаты, льготы, ездить в санатории и т.д. Таким образом, много здоровых людей, у которых нет инвалидности, сейчас будут временно по согласию, а потом и обязательно служить в армии", — считает адвокат.
В то же время адвокат Андрей Карпенко подчеркивает, что если у человека есть на руках все необходимые документы, удостоверяющие статус лица с инвалидностью, то после осмотра ВВК, такой человек может быть мобилизован только по собственному согласию.
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