Мобилизация людей с инвалидностью третьей группы — что нужно знать

Есть определенный перечень документов, который обязательно нужно предоставить медкомиссии

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В этот период повестки получают все мужчины от 18 до 60 лет. Исключением не являются и лица с инвалидностью.

Однако могут ли мобилизовать лицо с инвалидностью третьей группы? На этот вопрос дает ответ закон.

Мобилизация лиц с инвалидностью третьей группы — что предусмотрено законом

В первую очередь необходимо обратиться к статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно этой статье во время мобилизации не подлежат призыву на военную службу военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или, согласно заключению военно-врачебной комиссии, временно непригодны к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Однако в тексте закона не указана конкретная группа инвалидности, поэтому, соответственно, можно считать, что лица с какой-либо инвалидностью не подлежат мобилизации.

В то же время, согласно части второй статьи 23, лица с инвалидностью в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

То есть украинцев с инвалидностью III группы могут мобилизовать с их согласия.

Что делать, если лицу с инвалидностью пришла повестка

В таком случае лицо обязано явиться в ТЦК и СП в указанное в повестке время со всеми необходимыми документами, подтверждающими инвалидность.

К таким документам относятся:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации № 157-1/о);

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение;

удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в котором указана группа и причина инвалидности;

справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Будут ли мобилизовать людей с инвалидностью третьей группы

Как объясняет адвокат Иван Либерман, третья группа инвалидности — это легкие расстройства здоровья, с которыми человек может нести военную службу даже в военное время.

По мнению адвоката, мобилизовать людей с инвалидностью третьей группы будут даже на основании того, что граждане Украины должны служить в армии согласно законодательству.

Кроме этого военнообязанному нужно будет доказать, что он действительно является лицом с инвалидностью, поскольку еще до полномасштабного вторжения многие мужчины подделали себе удостоверение о третьей группе.

"Многие украинцы еще до войны подделали себе справки об инвалидности третьей группы. Чтобы получать социальные выплаты, льготы, ездить в санатории и т.д. Таким образом, много здоровых людей, у которых нет инвалидности, сейчас будут временно по согласию, а потом и обязательно служить в армии", — считает адвокат.

В то же время адвокат Андрей Карпенко подчеркивает, что если у человека есть на руках все необходимые документы, удостоверяющие статус лица с инвалидностью, то после осмотра ВВК, такой человек может быть мобилизован только по собственному согласию.

Ранее мы сообщали, как подготовиться к прохождению ВВК, если есть серьезные болезни.

Напомним, мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия. Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить. А также объясняем, как обжаловать решение ВВК.