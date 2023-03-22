Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Пересечение границы во время войны: адвокат ответил на ТОП пять горячих вопросов украинцев arrow

Пересечение границы во время войны: адвокат ответил на ТОП пять горячих вопросов украинцев

22 марта 2023 11:45
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Выезд военнообязанных украинцев за границу — адвокат ответил на ТОП пять вопросов
Специалист подробно объяснил, при каких обстоятельствах военнообязанные мужчины могут выехать за границу
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине продолжает действовать военное положение и общая мобилизация, поэтому выезд за границу для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет значительно ограничен. Однако есть исключения.

Адвокат Роман Симутин в своем YouTube-канале ответил на самые распространенные вопросы пересечения границы Украины во время войны.

Читайте также:

1. Может ли мужчина с третьей группой инвалидности уехать из страны?

По словам адвоката, лицо с инвалидностью третьей группы может выезжать за границу. Для этого обязательно нужно иметь пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в котором указана группа и причина инвалидности в соответствии с законами Украины. А обычная справка не подойдет и есть риск того, что человека не выпустят.

Напомним, что лицо с третьей группой инвалидности могут мобилизовать в ряды ВСУ, но только по его собственному согласию.

Может ли мужчина с третьей группой инвалидности уехать из страны

2. Позволяет ли временная непригодность уехать за пределы страны?

"Да, но при наличии отсрочки", — подчеркивает адвокат.

При пересечении границы необходимо иметь с собой справки об инвалидности, болезни или выводе военно-врачебной комиссии.

Временно непригодный к военной службе — мужчина, которого не могут мобилизовать на службу по состоянию здоровья.

Такой статус предоставляется мужчине после заключения военно-врачебной комиссии. Статус временной непригодности действует всего шесть месяцев, затем мужчина должен снова проходить ВВК.

При таком статусе обязательно прохождение повторной военно-врачебной комиссии, то есть срок пребывания за границей ограничен.

Можно ли уехать за границу с временной негодностью

3. Может ли уехать из страны человек, снятый с военного учета?

"Уезжать могут только исключенные из военного учета", — подчеркнул Симутин.

Напомним, мы рассказывали, в чем разница между снятием и исключением из военного учета.

Также следует узнать, какие документы подтверждают исключение из учета.

4. Выедет ли из страны мужчина, у которого трое детей от разных браков?

По словам адвоката, это невозможно без решения суда о лишении бывшей супруги родительских прав.

Подробнее о выезде мужчин, которые содержат троих и более несовершеннолетних детей, вы можете прочесть по ссылке.

5. Разрешен ли выезд за границу мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка?

"Без решения суда о лишении экс-жены родительских прав или отнятии ребенка не разрешено", — подчеркнул адвокат.

Советуем узнать, какие документы необходимо иметь отцу-одиночке, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

 

Ранее мы писали, что по данным аналитической платформы Опендатабот, по состоянию на 1 марта 2023 года по "общей процедуре" выдано более 1,27 млн разрешений на выезд за границу через систему "Шлях".

Также появились данные о беглых мужчинах, которые выехали из страны по системе "Шлях" и не вернулись назад. Статистика впечатляет!

Напомним, мы подробно рассказывали, кому из военнообязанных украинцев разрешено пересечение границы, как это сделать и какие документы обязательно нужно иметь, чтобы выехать из Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

13:31 Россияне придумали, как отправлять на фронт осужденных за "самоволку" солдат

Новина з відео

13:30Активность российской авиации в Черном море растет: Братчук о предполагаемых ракетных обстрелах

Новина з фото

13:28 Лобода встретилась в Киеве с крестницей: кто она

13:23 В Херсонской области разоблачен 21 коллаборант за сотрудничество с врагом, среди них полицейские

13:22 Кремль сообщил, говорили ли путин и Си Цзиньпин о "формуле мира" Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:10 Украинцам раздадут еще миллионы LED-ламп: как оформить в "Дії"

Оновлено

13:05 В Украине будут по-новому проверять пьяных водителей: что изменилось

13:00 УДП согласовало переименование первых 12 судов

Новина з відео

12:56Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: как выглядит обстрелянная многоэтажка

12:56 Бывшего мужа Ольги Сумской прооперировала: при чем здесь Виталий Кличко

Новина з відео

13:30Активность российской авиации в Черном море растет: Братчук о предполагаемых ракетных обстрелах

Новина з відео

12:56Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: как выглядит обстрелянная многоэтажка

Новина з відео

12:30 Военное преступление рф: прокуратура начала расследование ракетной атаки по Одессе

Новина з відео

12:20 Гуменюк прокомментировала утренние взрывы во временно оккупированном Крыму

Новина з відео

11:29 Количество жертв ночного обстрела общежития на Киевщине увеличилось

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:50 Изменение тактики: рф начали экономить морские ракеты, — Гуменюк

Новина з відео

10:28 В Крыму по радио звучат рекомендации по эвакуации с полуострова: что известно

Новина з відео

23:41 Фанаты дождались: Дорофеева и Кацурин впервые выступили с песней "Чтобы не было"

Эксклюзив

23:00В Одессе повреждено здание монастыря: появились первые кадры последствий ракетного удара

Новина з відео

22:59 "Сегодня Украина начала отмечать годовщину первых победных сражений": обращение Зеленского

Новина з фото

12:33 Одиозная блогерша запросила деньги за рекламу благотворительного концерта: бурная реакция соцсетей

Новина з фото

06:40 Риз Уизерспун — 47: самые известные роли голливудской блондинки

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Эксклюзив

06:00Оккупация в зоне отчуждения: как восстанавливается Иванков после 36 дней с россиянами

Новина з фото

21:23 Знаменитости-эмигранты: ТОП-5 звезд-беженцев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

19:44 Сколько тратит в месяц и дружит ли с Потапом: все самое интересное из интервью Позитива

18:55Станут золотыми: какие продукты на Пасху стоит купить уже сейчас

Эксклюзив

18:50На что способны иностранные МиГи, или Как рождается авиакоалиция

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Эксклюзив

18:00Тайны Балтийского моря: кто стоит за подрывом "Северных потоков", — мнение эксперта

Актуальное по теме

None 22 Март 13:31

Россияне придумали, как отправлять на фронт осужденных за "самоволку" солдат

None 22 Март 13:24

Активность российской авиации в Черном море растет: Братчук о предполагаемых ракетных обстрелах

None 22 Март 13:27

Лобода встретилась в Киеве с крестницей: кто она

None 22 Март 13:33

В Херсонской области разоблачен 21 коллаборант за сотрудничество с врагом, среди них полицейские

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB