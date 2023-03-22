Выезд военнообязанных украинцев за границу — адвокат ответил на ТОП пять вопросов

Специалист подробно объяснил, при каких обстоятельствах военнообязанные мужчины могут выехать за границу

В Украине продолжает действовать военное положение и общая мобилизация, поэтому выезд за границу для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет значительно ограничен. Однако есть исключения.

Адвокат Роман Симутин в своем YouTube-канале ответил на самые распространенные вопросы пересечения границы Украины во время войны.

1. Может ли мужчина с третьей группой инвалидности уехать из страны?

По словам адвоката, лицо с инвалидностью третьей группы может выезжать за границу. Для этого обязательно нужно иметь пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в котором указана группа и причина инвалидности в соответствии с законами Украины. А обычная справка не подойдет и есть риск того, что человека не выпустят.

Напомним, что лицо с третьей группой инвалидности могут мобилизовать в ряды ВСУ, но только по его собственному согласию.

2. Позволяет ли временная непригодность уехать за пределы страны?

"Да, но при наличии отсрочки", — подчеркивает адвокат.

При пересечении границы необходимо иметь с собой справки об инвалидности, болезни или выводе военно-врачебной комиссии.

Временно непригодный к военной службе — мужчина, которого не могут мобилизовать на службу по состоянию здоровья.

Такой статус предоставляется мужчине после заключения военно-врачебной комиссии. Статус временной непригодности действует всего шесть месяцев, затем мужчина должен снова проходить ВВК.

При таком статусе обязательно прохождение повторной военно-врачебной комиссии, то есть срок пребывания за границей ограничен.

3. Может ли уехать из страны человек, снятый с военного учета?

"Уезжать могут только исключенные из военного учета", — подчеркнул Симутин.

Напомним, мы рассказывали, в чем разница между снятием и исключением из военного учета.

Также следует узнать, какие документы подтверждают исключение из учета.

4. Выедет ли из страны мужчина, у которого трое детей от разных браков?

По словам адвоката, это невозможно без решения суда о лишении бывшей супруги родительских прав.

Подробнее о выезде мужчин, которые содержат троих и более несовершеннолетних детей, вы можете прочесть по ссылке.

5. Разрешен ли выезд за границу мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка?

"Без решения суда о лишении экс-жены родительских прав или отнятии ребенка не разрешено", — подчеркнул адвокат.

Советуем узнать, какие документы необходимо иметь отцу-одиночке, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

Ранее мы писали, что по данным аналитической платформы Опендатабот, по состоянию на 1 марта 2023 года по "общей процедуре" выдано более 1,27 млн разрешений на выезд за границу через систему "Шлях".

Также появились данные о беглых мужчинах, которые выехали из страны по системе "Шлях" и не вернулись назад. Статистика впечатляет!

Напомним, мы подробно рассказывали, кому из военнообязанных украинцев разрешено пересечение границы, как это сделать и какие документы обязательно нужно иметь, чтобы выехать из Украины.