Выезд военнообязанных украинцев за границу — адвокат ответил на ТОП пять вопросов

Пересечение границы во время войны: адвокат ответил на ТОП пять горячих вопросов украинцев
В Украине продолжает действовать военное положение и общая мобилизация, поэтому выезд за границу для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет значительно ограничен. Однако есть исключения.
Адвокат Роман Симутин в своем YouTube-канале ответил на самые распространенные вопросы пересечения границы Украины во время войны.
-
Активность российской авиации в Черном море растет: Братчук о предполагаемых ракетных обстрелах
-
Лобода встретилась в Киеве с крестницей: кто она
-
В Херсонской области разоблачен 21 коллаборант за сотрудничество с врагом, среди них полицейские
-
Кремль сообщил, говорили ли путин и Си Цзиньпин о "формуле мира" Зеленского
-
Украинцам раздадут еще миллионы LED-ламп: как оформить в "Дії"
-
В Украине будут по-новому проверять пьяных водителей: что изменилось
-
УДП согласовало переименование первых 12 судов
-
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: как выглядит обстрелянная многоэтажка
-
Бывшего мужа Ольги Сумской прооперировала: при чем здесь Виталий Кличко
-
Власти Белгородской области заявили об "обстреле ВСУ": погиб мужчина
1. Может ли мужчина с третьей группой инвалидности уехать из страны?
По словам адвоката, лицо с инвалидностью третьей группы может выезжать за границу. Для этого обязательно нужно иметь пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в котором указана группа и причина инвалидности в соответствии с законами Украины. А обычная справка не подойдет и есть риск того, что человека не выпустят.
Напомним, что лицо с третьей группой инвалидности могут мобилизовать в ряды ВСУ, но только по его собственному согласию.
2. Позволяет ли временная непригодность уехать за пределы страны?
"Да, но при наличии отсрочки", — подчеркивает адвокат.
При пересечении границы необходимо иметь с собой справки об инвалидности, болезни или выводе военно-врачебной комиссии.
Временно непригодный к военной службе — мужчина, которого не могут мобилизовать на службу по состоянию здоровья.
Такой статус предоставляется мужчине после заключения военно-врачебной комиссии. Статус временной непригодности действует всего шесть месяцев, затем мужчина должен снова проходить ВВК.
При таком статусе обязательно прохождение повторной военно-врачебной комиссии, то есть срок пребывания за границей ограничен.
3. Может ли уехать из страны человек, снятый с военного учета?
"Уезжать могут только исключенные из военного учета", — подчеркнул Симутин.
Напомним, мы рассказывали, в чем разница между снятием и исключением из военного учета.
Также следует узнать, какие документы подтверждают исключение из учета.
4. Выедет ли из страны мужчина, у которого трое детей от разных браков?
По словам адвоката, это невозможно без решения суда о лишении бывшей супруги родительских прав.
Подробнее о выезде мужчин, которые содержат троих и более несовершеннолетних детей, вы можете прочесть по ссылке.
5. Разрешен ли выезд за границу мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка?
"Без решения суда о лишении экс-жены родительских прав или отнятии ребенка не разрешено", — подчеркнул адвокат.
Советуем узнать, какие документы необходимо иметь отцу-одиночке, чтобы получить отсрочку от мобилизации.
Ранее мы писали, что по данным аналитической платформы Опендатабот, по состоянию на 1 марта 2023 года по "общей процедуре" выдано более 1,27 млн разрешений на выезд за границу через систему "Шлях".
Также появились данные о беглых мужчинах, которые выехали из страны по системе "Шлях" и не вернулись назад. Статистика впечатляет!
Напомним, мы подробно рассказывали, кому из военнообязанных украинцев разрешено пересечение границы, как это сделать и какие документы обязательно нужно иметь, чтобы выехать из Украины.