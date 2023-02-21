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Ще одній категорії чоловіків дозволили виїзд за кордон: кого стосується та що потрібно

21 лютого 2023 19:51
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант
Кому можна виїжджати з України — названо ще одну категорію чоловіків
Адвокат пояснив, які офіційні документи допоможуть виїхати з країни
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант

Як відомо, допоки в Україні триватиме воєнний стан та загальна мобілізація за межі країни не зможуть виїхати військовозобов'язані громадяни. Втім існують винятки, визначені на законодавчому рівні.

Про це йдеться у Законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та у Постанові №57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України". 

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Яка категорія громадян має право на виїзд за кордон 

Право виїхати з України під час воєнного стану мають чоловіки, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей. Про це зазначено у ч. 1 ст. 23 ЗУ та пунктів 2-6 Правил.  

Ця категорія громадян має право на безперешкодний виїзд за умови надання документів, що підтверджують факт утримання.

Яка категорія громадян має право на виїзд за кордон

Які документи необхідно мати для виїзду з України

Йдеться про такі офіційні папери:

  • свідоцтва про народження дітей (трьох і більше);
  • посвідчення батька багатодітної сім’ї;
  • рішення суду про позбавлення батьківських прав;
  • свідоцтво про смерть одного із батьків дитини;
  • судове рішення про відібрання дитини без позбавлення батьківських прав;
  • рішення суду про визнання одного із батьків безвісти зниклим;
  • оголошення одного із батьків померлим.

Окрім того, навіть у випадку проживання чоловіка окремо від дітей він не втрачає дозвіл на виїзд за кордон. Втім повинен мати докази того, що опікується їх фінансовим добробутом. Зокрема підтверджуючими документами можуть бути судові рішення про призначення аліментів та довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості щодо сплати.

Як зауважив адвокат Володимир Крекотень, цей перелік не є остаточним і повним, адже закон не обмежує список. Для кожного індивідуального випадку потрібні документи визначаються окремо. Надати для підтвердження можна або оригінали, або нотаріально завірені копії.

Хто має право на виїзд та які документи потрібні

Незаконний перетин кордону — яка відповідальність

За незаконний перетин кордону передбачено кілька видів відповідальності:

  • адміністративна;
  • кримінальна.

Все залежить від того, як саме людина намагалася перетнути кордон, наприклад, пропонувала хабар за виїзд або підробила документи.

За перетин кордону поза пунктами пропуску, надання чужого документа при перетині кордону передбачена ст. 204-1 КУпАП. За вчинення цього порушення передбачено штраф або адміністративний арешт.

Якщо людина користується підробленим паспортом або висновком ВЛК, їй загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі.

Також кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 4 років може понести призовник, який намагався підкупити прикордонника.

Найчастіше незаконний перетин кордону чоловіки здійснюють з метою ухилення від призову. Тому будь-які спроби виїзду з країни можуть кваліфікуватися саме як ухилення від мобілізації. Якщо буде доведено спробу ухилення від призову, то особу можуть позбавити волі на термін від 3 до 5 років.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні є певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації, серед них чоловіки, що самостійно виховують неповнолітню дитину. 

Раніше ми писали, хто з військовозобов'язаних може виїхати за кордон у 2023 році та які документи потрібні для перетину кордону. А також чи можуть виключені з військового обліку покинути Україну

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