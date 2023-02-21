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Еще одной категории мужчин разрешили выезд за границу: кого касается и что нужно

21 февраля 2023 19:51
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант
Кому можно выезжать из Украины — названа еще одна категория мужчин
Адвокат объяснил, какие официальные документы помогут выехать из страны
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант

Как известно, пока в Украине будет продолжаться военное положение и общая мобилизация за пределы страны не смогут уехать военнообязанные граждане. Впрочем, существуют исключения, определенные на законодательном уровне.

Об этом говорится в Законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и в Постановлении №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

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Какая категория граждан имеет право на выезд за границу

Право выехать из Украины во время военного положения имеют мужчины, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей. Об этом говорится в ч. 1 ст. 23 ЗУ и пунктов 2-6 Правил.

Данная категория граждан имеет право на беспрепятственный выезд при предоставлении документов, подтверждающих факт содержания.

Какая категория граждан имеет право на выезд за границу

Какие документы необходимо иметь для выезда из Украины

Речь идет о таких официальных бумагах:

  • свидетельства о рождении детей (трех и более);
  • удостоверение отца многодетной семьи;
  • решение суда о лишении родительских прав;
  • свидетельство о смерти одного из родителей ребенка;
  • судебное решение об отнятии ребенка без лишения родительских прав;
  • решение суда о признании одного из родителей без вести пропавшим;
  • объявление одного из родителей умершим.

Кроме того, даже в случае проживания мужчины отдельно от детей, он не теряет разрешение на выезд за границу. Впрочем, должен иметь доказательства того, что занимается их финансовым благополучием. В частности, подтверждающими документами могут быть судебные решения о назначении алиментов и справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате.

Как отметил адвокат Владимир Крекотень, этот перечень не окончательный и полный, ведь закон не ограничивает список. Для каждого частного случая нужные документы определяются отдельно. Предоставить для подтверждения можно либо оригиналы, либо нотариально заверенные копии.

Кто имеет право на выезд и какие документы нужны

Незаконное пересечение границы — какая ответственность

За незаконное пересечение границы предусмотрено несколько видов ответственности:

  • административная;
  • криминальная.

Все зависит от того, как именно человек пытался пересечь границу, например, предлагал взятку за выезд или подделал документы.

За пересечение границы вне пунктов пропуска, предоставление чужого документа при пересечении границы предусмотрено ст. 204-1 КУоАП. За совершение этого нарушения предусмотрен штраф или административный арест.

Если человек пользуется поддельным паспортом или заключением ВЛК, ему грозит ответственность посредством лишения свободы.

Также уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до 4 лет может понести призывник, пытавшийся подкупить пограничника.

Чаще всего незаконное пересечение границы мужчины осуществляют с целью уклонения от призыва. Поэтому любые попытки выезда из страны могут квалифицироваться как уклонение от мобилизации. Если будет доказана попытка уклонения от призыва, то человек может быть лишен свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, мы сообщали, что в Украине есть определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, среди них мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка.

Ранее мы писали, кто из военнообязанных может уехать за границу в 2023 году и какие документы нужны для пересечения границы. А также могут ли исключены из военного учета покинуть Украину.

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