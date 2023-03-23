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Смогут ли мужчины-артисты выехать за границу: Минкульт ужесточил требования

23 марта 2023 12:35
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Выезд артистов-мужчин за границу — при каких условиях это возможно
Министерство культуры подготовило строгие изменения
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

До недавнего времени мужчины-артисты призывного возраста могли беспрепятственно выезжать из Украины, несмотря на общую мобилизацию и военное положение. Однако после скандала со стендап-комиком Андреем Щегелем, Минкультуры значительно ужесточил требования.

Смогут ли теперь украинские артисты-мужчины выехать за границу и перечень каких документов нужен будет обязательно, читайте дальше в статье.

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Правила выезда военнообязанных артистов, художников и журналистов

"Во время военного положения и объявления мобилизации запрещен выезд из страны мужчин, граждан Украины призывного возраста. Это определено законодательством. Министерство культуры и информационной политики может предоставлять художникам, артистам, музыкантам и журналистам письма содействия пересечению границы, если они принадлежат к сфере культуры и информации и целью выезда является защита и популяризация интересов государства Украины на международной арене, с обязательным возвращением в страну", — говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики на официальном сайте.

В то же время отмечается, что содействие МКИП в пересечении государственной границы возможно только при наличии соответствующих документов, в том числе военно-учетных.

"Для предотвращения случаев со злоупотреблением, таких, например, как с Андреем Щегелем и режиссером Тарасом Голубковым, Минкультуры вместе с правоохранительными органами было вынуждено инициировать ужесточение требований для выезда за границу мужчин призывного возраста", — пояснили в Минкультуре.

Правила выезда военнообязанных артистов, художников и журналистов

Какие документы нужно предоставить артистам для выезда за границу

Теперь для того, чтобы выехать из Украины, желающие должны предоставить следующие документы:

  • подтверждение, что в их организациях ведется военный учет;
  • приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного;
  • контракты – цель выезда;
  • если целью выезда является продвижение Украины или сбор средств, необходимо по возвращении предоставить отчет;
  • если цель поездки – дипломатические визиты, также должен быть отчет.

Продолжительность выезда не может превышать 60 дней.

Отмечается, что отсутствие военно-учетных документов расценивается как нарушение украинского законодательства.

Какие документы нужно предоставить артистам для выезда за границу

"Ведение этих документовобязанность физического лица. И то, что мы сейчас добавили эти документы к требованиям на выезд, являются для нас лишь дополнительными гарантиями, что человек сознательный, что он сознательно просит предоставить ему возможность уехать на время для участия в художественном мероприятии, но он вернется, потому что у нее есть долг перед своей страной", — отметила заместитель министра культуры и информационной политики Галина Григоренко.

По ее словам, по законодательству эти документы все равно должны быть на руках у мужчин призывного возраста, и для большинства заявителей "подать их не проблема".

Письма содействия от Минкульта

Письма содействия от Минкульта

Как уже было отмечено выше, Министерство культуры будет предоставлять письма содействия пересечению границы мужчинам, выезжающим из страны для популяризации интересов государства с обязательным возвращением в страну.

Однако окончательное решение о разрешении на выезд принимают пограничники во время проверки.

"Мы не предоставляем отказов только разъяснения относительно документов, которые должны предоставляться для рассмотрения заявок. Если человек выносит какое-либо решение в публичное поле как отказ МКИП, это значит, что он не смог предоставить все необходимые документы", рассказала Галина Григоренко.

Евровидение и группа TVORCHI — разрешат ли выезд за границу

В Минкульте пообещали помочь группе TVORCHI, которая будет представлять Украину на Евровидении, оформить необходимые документы, чтобы музыканты могли поехать в промотур Евровидения и выступить в Найроби.

Григоренко подчеркнула, что в Минкульте понимают важность представления украинского голоса за границей. Именно поэтому они будут поддерживать художников в стремлении продвигать украинскую культуру, а также распространять правду о событиях в Украине вне ее.

​​​ Евровидение и группа TVORCHI — разрешат ли выезд за границу

К сожалению, из-за таких случаев, как с Андреем Щегелем, выезд для тех, кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте, усложняется. Однако в условиях войны и гибели тысячи людей на фронте власти не могут оставлять такие ситуации без реакции.

Что известно о скандале с Андреем Щегелем и выезде артистов за границу

В начале марта украинский стендап-комик Андрей Щегель рассказал, что уехал из Украины как артист и не собирается возвращаться. Мужчина получил разрешение на концертную программу за границей от Министерства культуры.

Андрей Щегель в интервью Роману Скрипину заявил, что сбежал из Украины, чтобы его не мобилизовали. На вопрос, как ему удалось это сделать, он ответил: "это я артист". Также он заявил, что выбор ребят, которые пошли защищать Украину, — погибать.

После этого вышло еще одно видео, в котором стендапер назвал украинцев "крысами". Он добавил, что его начали критиковать, ведь люди завидуют тому, что Щегель смог уехать за границу, а они не могут.

Однако уже совсем скоро комик записал обращение с оправданиями и извинениями.

Что известно о скандале с Андреем Щегелем и выезде артистов за границу

После скандала вокруг артиста украинский Минкульт заявил, что пересмотрит условия для выезда мужчин-артистов за границу.

Напомним, появились данные относительно беглых мужчин, которые выехали из страны по системе "Путь" и не вернулись назад. Статистика впечатляет!

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