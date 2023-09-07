Чотири дитячі головоломки, які зламають вам мозок

Дитячі головоломки нелегко розв'язувати й дорослим. Фото: freepik

Спробуйте розгадати чотири логічні загадки для дітей. Якщо ви думаєте, що це занадто просто, то встановіть часові обмеження для розв'язування кожної з них.

1. Який вигляд зверху має ця дитяча пірамідка?

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2. Подивіться на фігуру: який із варіантів відповідей зайвий?

3. Яке число буде наступним?

4. Яке число має стояти на місці знака питання?

Правильні відповіді

1. Чотири.

2. Якщо перевернути всі фігури, вони утворюють задані, але тільки в одній із них бракує червоного квадрата. Зайва фігура: С.

3. Наступне число: 23. Щоразу суму, яка виходить між попередніми числами, збільшуємо на 1.

2 + 5 = 7; 7 + 1 = 8

5 + 8 = 13; 13 + 1 = 14

8 + 14 = 22; 22 + 1 = 23

6. Число-відповідь — кількість перетинів прямих ліній.



Раніше ми пропонували математичну головоломку, яку можуть розв'язати лише люди з гарним логічним мисленням. Також давали тест на спостережливість.