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Четыре детских головоломки, которые сломают вам мозг

7 сентября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Четыре детских головоломки, которые сломают вам мозг
Детские головоломки нелегко решать и взрослым. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Попытайтесь разгадать четыре логические загадки для детей. Если вы думаете, что это слишком просто, то установите временные ограничения для разрешения каждой из них.

1. Как выглядит сверху эта детская пирамидка?

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2. Посмотрите на фигуру: какой из вариантов ответов лишний?

3. Какое число будет следующим?

4. Какое число должно стоять на месте вопросительного знака?

Правильные ответы

1. Четыре.

2. Если перевернуть все фигуры, они образуют заданные, но в одной из них не хватает красного квадрата. Лишняя фигура: С.

3. Следующее число: 23. Каждый раз сумму, выходящую между предыдущими числами, увеличиваем на 1.

2+5=7; 7+1=8
5+8=13; 13+1=14
8+14=22; 22 + 1 = 23

6. Число-ответ – количество сечений прямых линий.


Раньше мы предлагали математическую головоломку, которую могут решить только люди с хорошим логическим мышлением. Также давали тест на наблюдательность.

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