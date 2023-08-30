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Прем'єр Японії з'їв рибу з Фукусіми після скидання води з АЕС

30 серпня 2023 21:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прем'єр Японії з'їв рибу з Фукусіми після скидання води з АЕС
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Фото: Mandatory credit Kyodo/via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда з'їв рибу з Фукусіми після того, як стічні води з атомної електростанції скинули в Тихий океан. Він хотів продемонструвати, що вона повністю безпечна.

Про це повідомляє The Japan Times.

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"Це дуже добре", — сказав Кішіда, коли їв сашимі з камбали.

Прем'єр закликав глядачів насолодитися "безпечними і смачними" японськими морепродуктами. Він також їв варену свинину, фрукти, рис і овочі з регіону Фукусіма.

У мережі з'явилося відео з Кішідою після того, як Китай заборонив увесь імпорт морепродуктів з Японії, яка вимагає зняття заборони. Японія наголошує, що подасть скаргу до Світової організації торгівлі.

Нагадаємо, Японія почала спускати оброблену радіоактивну воду з аварійної АЕС "Фукусіма" до Тихого океану. Це спонукало Китай оголосити про негайну загальну заборону імпорту всіх морепродуктів з Японії.

Також ми писали, що морська вода поряд з японською АЕС "Фукусіма" не містить слідів радіоактивності. Ця заява була невдовзі після того, як було розпочато скидання в Тихий океан води, що пройшла очищення і використовувалася для охолодження пошкоджених реакторів.

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