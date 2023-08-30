Прем'єр Японії з'їв рибу з Фукусіми після скидання води з АЕС

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Фото: Mandatory credit Kyodo/via REUTERS

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда з'їв рибу з Фукусіми після того, як стічні води з атомної електростанції скинули в Тихий океан. Він хотів продемонструвати, що вона повністю безпечна.

Про це повідомляє The Japan Times.

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"Це дуже добре", — сказав Кішіда, коли їв сашимі з камбали.

Прем'єр закликав глядачів насолодитися "безпечними і смачними" японськими морепродуктами. Він також їв варену свинину, фрукти, рис і овочі з регіону Фукусіма.

У мережі з'явилося відео з Кішідою після того, як Китай заборонив увесь імпорт морепродуктів з Японії, яка вимагає зняття заборони. Японія наголошує, що подасть скаргу до Світової організації торгівлі.

"Japan's Prime Minister Fumio Kishida and several ministers recently dined on fish and seafood from Fukushima Prefecture, where the release of tritiated water from the nuclear power plant has begun. This demonstration aims to prove their safety for consumption. Meanwhile, China… pic.twitter.com/lP1aurGfYS — Global Observer X (@GlobalObserverX) August 30, 2023

Нагадаємо, Японія почала спускати оброблену радіоактивну воду з аварійної АЕС "Фукусіма" до Тихого океану. Це спонукало Китай оголосити про негайну загальну заборону імпорту всіх морепродуктів з Японії.

Також ми писали, що морська вода поряд з японською АЕС "Фукусіма" не містить слідів радіоактивності. Ця заява була невдовзі після того, як було розпочато скидання в Тихий океан води, що пройшла очищення і використовувалася для охолодження пошкоджених реакторів.