Премьер Японии съел рыбу из Фукусимы после сброса воды с АЭС

Премьер-министр Японии Фумио Кишида. Фото: Mandatory credit Kyodo/via REUTERS

Премьер-министр Японии Фумио Кишида съел рыбу из Фукусимы после того, как сточные воды с атомной электростанции сбросили в Тихий океан. Он хотел продемонстрировать, что она полностью безопасна.

Об этом сообщает The Japan Times.

Читайте также:

Рыба из Фукусимы

"Это очень хорошо", — сказал Кишида, когда ел сашими из камбалы.

Премьер призвал зрителей насладиться "безопасными и вкусными" японскими морепродуктами. Он также ел вареную свинину, фрукты, рис и овощи из региона Фукусима.

В сети появилось видео с Кишидой после того, как Китай запретил весь импорт морепродуктов из Японии, которая требует снятия запрета. Япония отмечает, что подаст жалобу во Всемирную торговую организацию.

"Japan's Prime Minister Fumio Kishida и several ministers недавно устроился на рыбе и морепродуктах от Fukushima Предприятие, где исполнение охлажденной воды из энергетики энергетики должно быть . .com/lP1aurGfYS — Global Observer X (@GlobalObserverX) August 30, 2023

Напомним, Япония начала спускать обработанную радиоактивную воду с аварийной АЭС "Фукусима" в Тихий океан. Это подвигло Китай объявить о немедленном всеобщем запрете импорта всех морепродуктов из Японии.

Также мы писали, что морская вода рядом с японской АЭС "Фукусима" не содержит следов радиоактивности. Это заявление было вскоре после того, как был начат сброс в Тихий океан воды, которая прошла очистку и использовалась для охлаждения поврежденных реакторов.