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Премьер Японии съел рыбу из Фукусимы после сброса воды с АЭС

30 августа 2023 21:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Премьер Японии съел рыбу из Фукусимы после сброса воды с АЭС
Премьер-министр Японии Фумио Кишида. Фото: Mandatory credit Kyodo/via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Японии Фумио Кишида съел рыбу из Фукусимы после того, как сточные воды с атомной электростанции сбросили в Тихий океан. Он хотел продемонстрировать, что она полностью безопасна.

Об этом сообщает The Japan Times.

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"Это очень хорошо", — сказал Кишида, когда ел сашими из камбалы.

Премьер призвал зрителей насладиться "безопасными и вкусными" японскими морепродуктами. Он также ел вареную свинину, фрукты, рис и овощи из региона Фукусима.

В сети появилось видео с Кишидой после того, как Китай запретил весь импорт морепродуктов из Японии, которая требует снятия запрета. Япония отмечает, что подаст жалобу во Всемирную торговую организацию.

Напомним, Япония начала спускать обработанную радиоактивную воду с аварийной АЭС "Фукусима" в Тихий океан. Это подвигло Китай объявить о немедленном всеобщем запрете импорта всех морепродуктов из Японии.

Также мы писали, что морская вода рядом с японской АЭС "Фукусима" не содержит следов радиоактивности. Это заявление было вскоре после того, как был начат сброс в Тихий океан воды, которая прошла очистку и использовалась для охлаждения поврежденных реакторов.

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