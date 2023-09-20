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Третина лісів Херсонщини перебуває під загрозою: в чому причина

20 вересня 2023 16:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Третина лісів Херсонщини перебуває під загрозою: в чому причина
Затоплені ліси Херсонської області. Фото: SEEDS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Через підрив окупантами Каховської ГЕС третина лісів Херсонщини опинилася під загрозою. Внаслідок дій росіян ліси регіону зазнали суттєвої шкоди.

Про це заявив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков під час брифінгу.

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Збитки для України

За його словами, про обсяги наслідків можна буде говорити навесні, коли буде відновлюватися природа. 

"Дуже велика шкода була нанесена лісам Херсонщини. Під загрозою близько третини всіх лісів Херсонської області. Вся екосистема зруйнована. Але будемо дивитися по весні, як буде відновлюватися природа, і будемо робити висновки. До цього, я думаю, вже будуть висновки екологів, які саме збитки, і скільки потрібно для того, щоб відновити екосистему і те, що було до цього", — пояснив він.

Що відомо про екологічну катастрофу

Три місяці тому, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, що призвело до однієї з найбільших екологічних катастроф в історії України. Наразі колишнє повноводне Каховське море заростає бур'янами.

На місці пересохлих водойм можна побачити траву, залишки молюсків та все, що колись потрапляло на дно водосховища. Проте на Гирлянському мосту ще залишилася невелика річка.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив плани України щодо відновлення Каховської ГЕС, пошкодженої після обстрілу російських сил на початку літа. Глава держави наголосив на необхідності цієї ініціативи у світлі актуальності водних ресурсів для населення.

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