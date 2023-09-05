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У мережі показали, який вигляд має Каховське водосховище

5 вересня 2023 18:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У мережі показали, який вигляд має Каховське водосховище
Каховське водосховище зараз. Фото: Костянтин Гремляцький
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти 6 червня 2023 року підірвали дамбу Каховської ГЕС. Такий злочин росіян спричинив багато жахливих наслідків, з якими Україні доведеться боротися. У мережі показали, який вигляд має Каховське водосховище зараз.

Відповідні світлини опублікував Костянтин Гремляцький.

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Стан Каховського водосховища

На місці пересохлих водойм можна побачити траву, залишки молюсків та все, що колись потрапляло на дно водосховища.

Проте на Гирлянському мосту ще залишилася невелика річка.

Як виглядає Каховське водосховище
Каховське водосховище зараз. Фото: Костянтин Гремляцький
як виглядає Каховське водосховище
Каховське водосховище зараз. Фото: Костянтин Гремляцький
Каховське водосховище
Каховське водосховище зараз. Фото: Костянтин Гремляцький
як виглядає Каховське водосховище
Каховське водосховище зараз. Фото: Костянтин Гремляцький
Каховське водосховище
Каховське водосховище зараз. Фото: Костянтин Гремляцький
каховське водосховище
Каховське водосховище зараз. Фото: Костянтин Гремляцький

Що відомо про екологічну катастрофу

Ліквідація наслідків після теракту на Каховській ГЕС завершена. Моніторинговими групами не було виявлено жодного випадку захворювання на холеру.

Також Президент України Володимир Зеленський оприлюднив плани України щодо відновлення Каховської ГЕС, пошкодженої після обстрілу російських сил на початку літа. Глава держави наголосив на необхідності цієї ініціативи у світлі актуальності водних ресурсів для населення.

Нагадаємо, дно колишнього Каховського водосховища було засіяне конюшиною, люцерною та іншими рослинами. Це було зроблено для того, щоб запобігти пиловим бурям та іншим небажаним процесам.

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