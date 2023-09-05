Каховское водохранилище сейчас. Фото: Константин Гремляцкий

Российские оккупанты 6 июня 2023 года взорвали дамбу Каховской ГЭС. Такое преступление россиян повлекло много ужасных последствий, с которыми Украине придется бороться. В сети показали, как выглядит Каховское водохранилище сейчас.

Соответствующие фотографии опубликовал Константин Гремляцкий.

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Состояние Каховского водохранилища

На месте пересохших водоемов можно увидеть траву, остатки моллюсков и все, что когда-то попадало на дно водохранилища.

Однако на Гирлянском мосту еще осталась небольшая река.

Каховское водохранилище сейчас. Фото: Константин Гремляцкий

Каховское водохранилище сейчас. Фото: Константин Гремляцкий

Каховское водохранилище сейчас. Фото: Константин Гремляцкий

Каховское водохранилище сейчас. Фото: Константин Гремляцкий

Каховское водохранилище сейчас. Фото: Константин Гремляцкий

Каховское водохранилище сейчас. Фото: Константин Гремляцкий

Что известно об экологической катастрофе

Ликвидация последствий после теракта на Каховской ГЭС завершена. Мониторинговыми группами не было обнаружено ни одного случая заболевания холерой.

Также Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал планы Украины по возобновлению Каховской ГЭС, поврежденной после обстрела российских сил в начале лета. Глава государства отметил необходимость этой инициативы в свете актуальности водных ресурсов для населения.

Напомним, дно бывшего Каховского водохранилища было усеяно клевером, люцерной и другими растениями. Это было сделано для того, чтобы предотвратить пылевые бури и другие нежелательные процессы.