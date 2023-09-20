Треть лесов Херсонской области находится под угрозой: в чем причина

Затопленные леса Херсонской области. Фото: SEEDS

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС треть лесов Херсонской области оказалась под угрозой. В результате действий россиян леса региона понесли существенный ущерб.

Об этом заявил руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников во время брифинга.

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Ущерб для Украины

По его словам, об объемах последствий можно будет говорить весной, когда будет восстанавливаться природа.

"Очень большой вред был нанесен лесам Херсонской области. Под угрозой около трети всех лесов Херсонской области. Вся экосистема разрушена. Но будем смотреть по весне, как будет восстанавливаться природа, и будем делать выводы. До этого, я думаю, уже будут выводы экологов, какие именно убытки, и сколько нужно для того, чтобы восстановить экосистему и то, что было до этого", — объяснил он.

Что известно об экологической катастрофе

Три месяца назад, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, что привело к одной из крупнейших экологических катастроф в истории Украины. В настоящее время бывшее полноводное Каховское море зарастает сорняками.

На месте пересохших водоемов можно увидеть траву, остатки моллюсков и все, что когда-то попадало на дно водохранилища. Однако на Гирлянском мосту еще осталась небольшая река.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал планы Украины по возобновлению Каховской ГЭС, поврежденной после обстрела российских сил в начале лета. Глава государства отметил необходимость этой инициативы в свете актуальности водных ресурсов для населения.