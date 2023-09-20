Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экология arrow Треть лесов Херсонской области находится под угрозой: в чем причина arrow

Треть лесов Херсонской области находится под угрозой: в чем причина

20 сентября 2023 16:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Треть лесов Херсонской области находится под угрозой: в чем причина
Затопленные леса Херсонской области. Фото: SEEDS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС треть лесов Херсонской области оказалась под угрозой. В результате действий россиян леса региона понесли существенный ущерб.

Об этом заявил руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников во время брифинга.

Читайте также:

Ущерб для Украины

По его словам, об объемах последствий можно будет говорить весной, когда будет восстанавливаться природа.

"Очень большой вред был нанесен лесам Херсонской области. Под угрозой около трети всех лесов Херсонской области. Вся экосистема разрушена. Но будем смотреть по весне, как будет восстанавливаться природа, и будем делать выводы. До этого, я думаю, уже будут выводы экологов, какие именно убытки, и сколько нужно для того, чтобы восстановить экосистему и то, что было до этого", — объяснил он.

Что известно об экологической катастрофе

Три месяца назад, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, что привело к одной из крупнейших экологических катастроф в истории Украины. В настоящее время бывшее полноводное Каховское море зарастает сорняками.

На месте пересохших водоемов можно увидеть траву, остатки моллюсков и все, что когда-то попадало на дно водохранилища. Однако на Гирлянском мосту еще осталась небольшая река.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал планы Украины по возобновлению Каховской ГЭС, поврежденной после обстрела российских сил в начале лета. Глава государства отметил необходимость этой инициативы в свете актуальности водных ресурсов для населения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз