Вчені розповіли, які території підуть під воду через глобальне потепління

Люди рятуються під час потопу. Фото: T4

Рівень світового океану невпинно зростатиме через глобальне потепління. Низинні ділянки узбережжя вже зараз перебувають під загрозою підтоплення, а під час штормів, тайфунів нерідко страждають від стихії. Кліматологи попереджають, що такі явище будуть постійно набирати обертів.

Як повідомляє публікація у виданні Live Science, вчені проаналізували ситуацію із таненням льодовиків та іншими негативними наслідками зростання середніх температур на планеті.

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Острівні території буде затоплено

За прогнозами фахівців, підвищення рівня води у Світовому океані ставить під загрозу затоплення, насамперед, острівні території з берегами, що не надто височіють над рівнем моря.

До таких потенційно небезпечних ареалів належать Маршаллові острови, Мальдіви та Тувалу. Територія ніби і не велика, але там живе щонайменше мільйон людей.

Острів посеред океану. Фото: T4

Точно передбачити розвиток подій сьогодні не візьметься жоден фахівець. Навіть за статичного розвитку подій сценарії можуть відрізнятися.

Які острови затопить

Так, коралові рифи острова Манаду на Мальдівах накопичують пісок, що уповільнює швидкість хвиль. Але якщо температура води й надалі зростатиме, значна частина цих природних утворень загине.

Острову Рой-Намюр із групи Маршаллових островів до 2060 року загрожує втрата питної води. Оскільки приливні хвилі активно забруднюють сіллю прісні ґрунтові води.

Експерти передбачають високу ймовірність затоплення острова Фонгафале до Тувалу до 2100 року. Влада намагається запобігти катаклізму, створивши штучну височину на одному з країв острова, але навряд чи такий захист стане надійним бар’єром, застерігають вчені.

Раніше ми повідомляли, що через глобальне потепління в Антарктиді вчені виявили на суші квіти, мох і водорості, які розростаються континентом, а площа плавучого морського льоду на морі досягла рекордно низького рівня. Вже у березні цього року температура повітря в Антарктиді може наблизиться до точки танення.

Нагадуємо, що експерти попереджають, що глобальне потепління посилює небезпеки, властиві високогірному альпінізму. Значне підвищення температури загрожує зростаючому числу смертей і безпеці альпіністів.