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Ученые рассказали, какие территории пойдут под воду из-за глобального потепления

27 ноября 2023 17:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ученые рассказали, какие территории пойдут под воду из-за глобального потепления
Люди спасаются во время потопа. Фото: T4
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Уровень мирового океана будет постоянно расти из-за глобального потепления . Низинные участки побережья уже находятся под угрозой подтопления, а во время штормов, тайфунов нередко страдают от стихии. Климатологи предупреждают, что такие явления будут постоянно набирать обороты.

Как сообщает публикация в издании Live Science, ученые проанализировали ситуацию с таянием ледников и другими отрицательными последствиями роста средних температур на планете.

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Островные территории будут затоплены

По прогнозам специалистов, повышение уровня воды в Мировом океане ставит под угрозу затопление, прежде всего, островные территории с берегами, не слишком возвышающимися над уровнем моря.

К таким потенциально опасным ареалам относятся Маршалловы острова, Мальдивы и Тувалу. Территория вроде и не большая, но там живет как минимум миллион человек.

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Остров среди океана. Фото: T4

Точно предсказать развитие событий сегодня не возьмется ни один специалист. Даже при статическом развитии событий сценарии могут отличаться.

Какие острова затопит

Так, коралловые рифы острова Манада на Мальдивах накапливают песок, замедляющий скорость волн. Но если температура воды будет и дальше расти, значительная часть этих естественных образований погибнет.

Острову Рой-Намюр из группы Маршалловых островов к 2060 году грозит потеря питьевой воды. Поскольку приливные волны активно загрязняют солью пресные грунтовые воды.

Эксперты предполагают высокую вероятность затопления острова Фонгафале в Тувале к 2100 году. Власти пытаются предотвратить катаклизм, создав искусственную возвышенность на одном из краев острова, но вряд ли такая защита станет надежным барьером, предостерегают ученые.

Ранее мы сообщали, что из-за глобального потепления в Антарктиде ученые обнаружили на суше разрастающиеся континентом цветы, мох и водоросли, а площадь плавучего морского льда на море достигла рекордно низкого уровня. Уже в марте этого года температура воздуха в Антарктиде может приблизиться к точке таяния.

Напоминаем, что эксперты предупреждают, что глобальное потепление усугубляет опасности, свойственные высокогорному альпинизму. Значительное повышение температуры чревато растущим числом смертей и безопасности альпинистов.

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