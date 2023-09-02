Головоломка з сірниками: лише стратеги дадуть правильну відповідь

Заважають два сірники. Фото: Freshers Live

Зробіть рівняння 2+3=9 правильним. Потрібно пересунути два сірники, щоб розв'язати задачу.

Головоломку запропонував сайт Freshers Live.

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Поки ви думаєте над розв'язанням задачі, ми продовжуємо знайомитись з незвичним використанням сірників.

Сірники та кімнатні рослини

Сірники використовують у догляді за кімнатними рослинами. У головках міститься сірка, яка не лише сприяє розвитку рослин, але й вбиває паразитів та шкідливі бактерії. Також сірка є непоганим добривом для квітів.

Щоб врятувати рослини від паразитів в горщику, у ґрунт потрібно встромити 10-15 сірників головками вниз. Через 2-3 дні перевірте. Якщо залишилася сірка, то повторіть процедуру знову. Встромляйте сірники доти, поки сірка на головках не перестане зникати. Це покаже, що ґрунт вже достатньо просякнув сіркою.

Також рослинам часто дошкуляють мошки. Вивести їх можна аналогічним чином — потрібно встромити у ґрунт 10 сірників головками вниз після поливу рослин. За 2-3 дні повторіть процедуру. Сіра смертельно діє на мошки та їхні личинки.

Сподіваємося, ви вже розгадали головоломку. Якщо ні, не засмучуйтеся.

Робимо раз.

Робимо два.

Правильна відповідь

Якщо ви раптом пропустили раніше, то пропонуємо розгадати ще дві сірникові головоломки — тут і тут.