Головоломка со спичками: только стратеги ответят правильно

Мешают две спички. Фото: Freshers Live

Сделайте уравнение 2+3=9 верным. Нужно передвинуть две спички, чтобы решить задачу.

Головоломку выдвинул сайт Freshers Live.

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Пока вы думаете о решении задачи, мы продолжаем знакомиться с необычным использованием спичек.

Спички и комнатные растения

Спички используют в уходе за комнатными растениями. В головках содержится сера, которая не только способствует развитию растений, но и убивает паразитов и бактерии. Также сера является хорошим удобрением для цветов.

Чтобы спасти растения от паразитов в горшке, в грунт нужно вставить 10-15 спичек головками вниз. Через 2-3 дня проверьте. Если осталась сера, повторите процедуру снова. Вставляйте спички до тех пор, пока сера на головках не перестанет исчезать. Это покажет, что почва уже достаточно пропитана серой.

Также растения часто донимают мошки. Вывести их можно аналогичным образом — нужно воткнуть в грунт 10 спичек головками вниз после полива растений. Через 2-3 дня повторите процедуру. Серая смертельно действует на мошек и их личинки.

Надеемся, вы уже разгадали головоломку. Если нет, не огорчайтесь.

Делаем раз.

Делаем два.

Правильный ответ

Если вы вдруг пропустили раньше, то предлагаем разгадать еще две спичечные головоломки — здесь и здесь.