Головоломка з сірниками: складне завдання для небанального розуму

Один сірник знаходиться не на своєму місці. Фото: Freshers Live

Зробіть рівняння 3-7=8 правильним. Потрібно пересунути лише один сірник.

Головоломку запропонував сайт Freshers Live.

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Портрет Тараса Шевченка. Михайло Федун (Тернопільська область, село Панасівка). Фото: Радіо Свобода.

"Картина Тараса Шевченка виконана в стилі сірників у два ряди, на роботу пішло близько 6 місяців. Кожен сірник фарбувався і ставився у відповідне місце, загалом їх пішло 39409. Дуже захоплююча робота, коли починав робити, не міг відірватись, тому що кожен раз цікавіше, що вийде з того", — розповів "Радіо Свобода" автор шедевра.

Сподіваємося, ви вже розгадали головоломку. Якщо ні, не засмучуйтеся. Ми покажемо правильну відповідь.

Робимо раз.

Правильна відповідь

Якщо ви раптом пропустили раніше, то пропонуємо розгадати ще дві сірникові головоломки — тут і тут.