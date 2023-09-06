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Головоломка со спичками: сложная задача для небанального ума

6 сентября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Головоломка со спичками: сложная задача для небанального ума
Одна спичка находится не на своем месте. Фото: Freshers Live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сделайте уравнение 3-7=8 верным. Нужно передвинуть только одну спичку.

Головоломку предложил сайт Freshers Live.

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Пока вы думаете о решении задачи, мы продолжаем знакомиться с необычными изделиями из спичек.

Портрет Тараса Шевченко. Михаил Федун (Тернопольская область, село Панасовка). Фото: Радио Свобода.

"Картина Тараса Шевченко выполнена в стиле спичек в два ряда, на работу ушло около 6 месяцев. Каждая спичка красилась и ставилась в соответствующее место, в общей сложности их ушло 39409. Очень увлекательная работа, когда начинал делать, не мог оторваться, потому что каждый раз интереснее, что выйдет из этого", — рассказал "Радио Свобода" автор шедевра.

Надеемся, вы уже разгадали головоломку. Если нет, не огорчайтесь. Мы покажем правильный ответ.

Делаем раз.

Правильный ответ

Если вы вдруг пропустили раньше, то предлагаем разгадать еще две спичечные головоломки – здесь и здесь.

 

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