Головоломка со спичками: сложная задача для небанального ума

Одна спичка находится не на своем месте. Фото: Freshers Live

Сделайте уравнение 3-7=8 верным. Нужно передвинуть только одну спичку.

Головоломку предложил сайт Freshers Live.

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Портрет Тараса Шевченко. Михаил Федун (Тернопольская область, село Панасовка). Фото: Радио Свобода.

"Картина Тараса Шевченко выполнена в стиле спичек в два ряда, на работу ушло около 6 месяцев. Каждая спичка красилась и ставилась в соответствующее место, в общей сложности их ушло 39409. Очень увлекательная работа, когда начинал делать, не мог оторваться, потому что каждый раз интереснее, что выйдет из этого", — рассказал "Радио Свобода" автор шедевра.

Надеемся, вы уже разгадали головоломку. Если нет, не огорчайтесь. Мы покажем правильный ответ.

Делаем раз.

Правильный ответ

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