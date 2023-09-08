Головоломка з сірниками: знадобляться логіка, кмітливість, фантазія
8 вересня 2023 07:25
Потрібно пересунути два сірника. Фото автора.
Пропонуємо цікаву головоломку з сірниками, яка розслабить ваш мозок напередодні робочого дня. Потрібно поміняти положення двох сірників, щоб виправити рівняння: III + II = VI.
Раніше ми вже пропонували сірникові головоломки, але вони були з арабськими цифрами. Настав час спробувати себе з римськими числами.
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Що дають головоломки з сірниками
- Розвивають навички критичного мислення, адже вимагають використання логіки.
- Допоможуть покращити здатність аналізувати ситуації та творчо мислити.
- Розвивають просторове мислення, адже часто передбачають маніпуляції та перестановку об'єктів у просторі.
- Покращують увагу та концентрацію, адже вимагають зосередженості та уваги до деталей.
- Забезпечують розумове тренування.
- Пропонують низько стресову активність, адже є розслаблюючим заняттям, яким можна займатися де завгодно.
- Чудовий спосіб згаяти час в очікуванні або в дорозі.
Сподіваємося, ви вже розгадали головоломку. Якщо ні, не засмучуйтеся. Ми обов'язково підкажемо розгадку.
Правильна відповідь
Потрібно пересунути два сірники, щоб зі знака "плюс" вийшов — "помножити": III x II = VI.
Якщо ви раніше пропустили кілька цікавих задач для мозку, то пропонуємо розгадати ще дві сірникові головоломки — тут і тут.