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Головоломка з сірниками: знадобляться логіка, кмітливість, фантазія

8 вересня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Головоломка з сірниками: знадобляться логіка, кмітливість, фантазія
Потрібно пересунути два сірника. Фото автора.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Пропонуємо цікаву головоломку з сірниками, яка розслабить ваш мозок напередодні робочого дня. Потрібно поміняти положення двох сірників, щоб виправити рівняння: III + II = VI.

Раніше ми вже пропонували сірникові головоломки, але вони були з арабськими цифрами. Настав час спробувати себе з римськими числами.

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Що дають головоломки з сірниками

  • Розвивають навички критичного мислення, адже вимагають використання логіки.
  • Допоможуть покращити здатність аналізувати ситуації та творчо мислити.
  • Розвивають просторове мислення, адже часто передбачають маніпуляції та перестановку об'єктів у просторі.
  • Покращують увагу та концентрацію, адже вимагають зосередженості та уваги до деталей.
  • Забезпечують розумове тренування.
  • Пропонують низько стресову активність, адже є розслаблюючим заняттям, яким можна займатися де завгодно.
  • Чудовий спосіб згаяти час в очікуванні або в дорозі.

Сподіваємося, ви вже розгадали головоломку. Якщо ні, не засмучуйтеся. Ми обов'язково підкажемо розгадку.

Правильна відповідь

Потрібно пересунути два сірники, щоб зі знака "плюс" вийшов — "помножити": III x II = VI.

Якщо ви раніше пропустили кілька цікавих задач для мозку, то пропонуємо розгадати ще дві сірникові головоломки — тут і тут.

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