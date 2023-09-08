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Головоломка со спичками: понадобятся логика, смекалка, фантазия

8 сентября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Головоломка со спичками: понадобятся логика, смекалка, фантазия
Нужно передвинуть две спички. Фото автора.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Предлагаем интересную головоломку со спичками, которая расслабит ваш мозг накануне рабочего дня. Нужно поменять положение двух спичек, чтобы исправить уравнение: III+II=VI.

Раньше мы уже предлагали спичечные головоломки, но они были с арабскими цифрами. Пора попробовать себя с римскими числами.

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Что дают головоломки со спичками

  • Развивают навыки критического мышления, ведь требуют использования логики.
  • Помогут улучшить способность анализировать ситуации и творчески мыслить.
  • Развивают пространственное мышление, потому что часто предполагают манипуляции и перестановку объектов в пространстве.
  • Улучшают внимание и концентрацию, требуя сосредоточенности и внимания к деталям.
  • Обеспечивают умственную тренировку.
  • Предлагают низко стрессовую активность, ведь является расслабляющим занятием, которым можно заниматься где угодно.
  • Прекрасный способ провести время в ожидании или в пути.

Надеемся, вы уже разгадали головоломку. Если нет, не огорчайтесь. Мы обязательно подскажем разгадку.

Правильный ответ

Нужно передвинуть две спички, чтобы из знака "плюс" вышел — "умножить": III x II = VI.

Если вы раньше пропустили несколько интересных задач для мозга, то предлагаем разгадать еще две спичечные головоломки — здесь и здесь.

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