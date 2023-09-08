Головоломка со спичками: понадобятся логика, смекалка, фантазия

Нужно передвинуть две спички. Фото автора.

Предлагаем интересную головоломку со спичками, которая расслабит ваш мозг накануне рабочего дня. Нужно поменять положение двух спичек, чтобы исправить уравнение: III+II=VI.

Раньше мы уже предлагали спичечные головоломки, но они были с арабскими цифрами. Пора попробовать себя с римскими числами.

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Что дают головоломки со спичками

Развивают навыки критического мышления, ведь требуют использования логики.

Помогут улучшить способность анализировать ситуации и творчески мыслить.

Развивают пространственное мышление, потому что часто предполагают манипуляции и перестановку объектов в пространстве.

Улучшают внимание и концентрацию, требуя сосредоточенности и внимания к деталям.

Обеспечивают умственную тренировку.

Предлагают низко стрессовую активность, ведь является расслабляющим занятием, которым можно заниматься где угодно.

Прекрасный способ провести время в ожидании или в пути.

Надеемся, вы уже разгадали головоломку. Если нет, не огорчайтесь. Мы обязательно подскажем разгадку.

Правильный ответ

Нужно передвинуть две спички, чтобы из знака "плюс" вышел — "умножить": III x II = VI.

Если вы раньше пропустили несколько интересных задач для мозга, то предлагаем разгадать еще две спичечные головоломки — здесь и здесь.