Яке сьогодні свято 22 серпня – історія, свята в Україні та світі, іменини

Молода дівчина, яка наливає молоко у тарілку. Фото: Freepik

У вівторок, 22 серпня, українці та люди у світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань, День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, та Всесвітній день рослинного молока.

Новини.LIVE розповідає про те, які свята відзначають в Україні та світі, кого вшановують віряни в церкві, хто святкує свої іменини та які відомі люди народилися 22 серпня.

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Який день 22 серпня?

Церковне свято

22 серпня віряни у церкві вшановують пам’ять святого апостола Матфія, який з’явився на світ у Вифлеємі. З малих років він вивчав Закон Божий у Священних Книгах під керівництвом святого Симеона. Матфій також вірив у Ісуса Христа, через що він увійшов до списку 70 апостолів.

Зображення святого апостола Матфія. Фото ілюстративне: Pinterest

Коли Спаситель вознісся на небо, апостол Матфій увішов до переліку 12 апостолів, після чого став свідком зішестя Святого Духа. Не стало його через поширення християнства. В одних джерелах вказано, що його забили камінням, а в інших розповідається про те, що його розіп’яли на хресті.

Свята в Україні та світі

В Україні та світі 22 серпня є Міжнародним днем пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань, мета якого — привернути увагу до людей, яких цькують за релігійні переконання. Також 22 серпня святкують Всесвітній день рослинного молока.

Людина, яка наливає рослинне молоко у склянку. Фото: Freepik

Ще у цей день відзначають День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків. У мирний час по всій Україні вшановують пам’ять таких людей хвилиною мовчання, стріляють у повітря та кладуть квіти біля пам’ятних меморіалів.

Іменини 22 серпня

Свої іменини у цей день святкують такі люди, як:

Олексій

Антон

Дмитро

Леонтій

Іван

Талісманом людини, яка народилися у цей день, вважається бурштин. Предки вважали, що цей камінь може позбавити людину практично від усіх проблем зі здоров’ям. Особливо часто цим камінням предки знімали головний біль.

Бурштин, який є талісманом іменинника 22 серпня. Фото: Freepik

Видатні люди, які народилися 22 серпня

У цей день на світ з’явилися такі відомі люди, як:

відомий американський письменник Рей Бредбері (1920 рік)

українська акторка Ольга Сумська (1966 рік)

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