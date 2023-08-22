Какой сегодня праздник 22 августа – история, праздники в Украине и мире, именины

Молодая девушка, которая наливает молоко в тарелку. Фото: Freepik

Во вторник, 22 августа, украинцы и люди в мире отмечают Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений, День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанносте, и Всемирный день растительного молока.

Новини.LIVE рассказывает о том, какие праздники отмечают в Украине и мире, кого чествуют верующие в церкви, кто празднует свои именины и какие известные люди родились 22 августа.

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Церковный праздник

22 августа верующие в церкви чтят память святого апостола Матфия, появившегося на свет в Вифлееме. С малых лет он изучал Закон Божий в Священных Книгах под руководством святого Симеона. Матфий также верил в Иисуса Христа, поэтому он вошел в список 70 апостолов.

Изображение святого апостола Матфея. Фото иллюстративное: Pinterest

Когда Спаситель вознесся на небо, апостол Матфий вошел в число 12 апостолов, после чего стал свидетелем сошествия Святого Духа. Не стало его из-за распространения христианства. В одних источниках отмечено, что его забили камнями, а в других рассказывается о том, что его распяли на кресте.

Праздники в Украине и мире

В Украине и мире 22 августа является Международным днем памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений, цель которого — привлечь внимание к людям, которых травят за религиозные убеждения. Также 22 августа отмечают Всемирный день растительного молока.

Человек, наливающий растительное молоко в стакан. Фото: Freepik

Еще в этот день отмечают День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. В мирное время по всей Украине чтят память таких людей минутой молчания, стреляют в воздух и кладут цветы у памятных мемориалов.

Именины 22 августа

Свои именины в этот день отмечают такие люди, как:

Алексей

Антон

Дмитрий

Леонтий

Иван

Талисманом человека, родившегося в этот день, считается янтарь. Предки считали, что этот камень может избавить человека практически от всех проблем со здоровьем. Особенно часто этими камнями предки снимали головную боль.

Янтарь, являющийся талисманом именинника 22 августа. Фото: Freepik

Выдающиеся люди, родившиеся 22 августа

В этот день на свет появились такие известные люди, как:

известный американский писатель Рэй Брэдбери (1920 год)

украинская актриса Ольга Сумская (1966 год)

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