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Яке сьогодні свято 23 серпня: свята в Україні та світі, відомі іменинники

23 серпня 2023 05:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 23 серпня – релігія, свята в Україні та світі, іменини
Жінка, яка тримає в руці український прапор. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

23 серпня — це день, коли в Україні святкують День державного прапора, а у світі — Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації, Європейський день пам’яті жертв сталінізму і нацизму та День дослідників Інтернету. Віряни вшановують пам’ять святого Лаврентія Римського.

Новини.LIVE розповідає все про свята в Україні та світі, про церковне свято, про іменини та видатних іменинників 23 серпня.

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Який день 23 серпня?

Яке церковне свято?

Віряни в церкві у цей день вшановують пам’ять святого Лаврентія Римського, який за життя був учнем архідиякона Сиксти. Коли Сикст став римським єпископом, Лаврентій став дияконом та повинен бути турбуватися про хворих та контролювати церковне майно.

Святой Лаврентий Римский
Зображення святого Лаврентія Римського. Фото ілюстративне: Pinterest

Коли імператор Валеріан почав ганятися за християнами, він страчував священиків та забирав майно у простих християн. Імператор також наказав обезголовити наставника Лаврентія, а його самого закликав продати всі церковні скарби.

Потім його посадити за ґрати, де він продовжував зцілювати хворих людей. Через декілька днів римський єпископ наказав Лаврентію віддати йому всі скарби церкви, але він прийшов через три дні з бідняками, заявивши, що вони є справжніми скарбами. Втім, Лаврентія довго катували, через що він загинув.

Які свята в Україні та світі?

23 серпня в Україні відзначають День державного прапора, який є символом українського народу. Люди в Україні дуже цінують свій синьо-жовтий стяг, який відомий їм своєю історією та жертвами, які були принесені заради прапора.

Человек, который держит флаг Украины в руке
Людина, яка тримає прапор України в руці. Фото: Freepik

Також у цей день у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації та Європейський день пам’яті жертв сталінізму і нацизму. Ще 23 серпня є Днем дослідників Інтернету, яке присвячене всім інтернет-користувачам.

Хто святкує іменини?

23 серпня свої іменини святкують такі люди, як:

  • Лаврентій
  • Роман
  • В'ячеслав
  • Лавр
  • Панас
  • Сава
  • Фелікс

Талісман іменинника цього дня є циркон, який предки в давні часи вважали символом справедливості. Предки також вірили, що цей камінь не любить людей, які брешуть, тому здатний допомогти виявити брехню. 

Циркон
Циркон, який є талісманом іменинника 23 серпня. Фото: Pinterest

Які видатні люди народилися 23 серпня?

У цей день свій день народження святкують такі люди, як:

  • відомий український поет Осип Маковей (1867 рік)
  • військовий і політичний діяч Володимир Сікевич (1870 рік)
  • популярний український письменник та громадський активіст Сергій Жадан (1974 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, що цікавого можна подарувати вчителю на перше вересня. 

Раніше ми розповідали про те, коли та як варто святкувати Горіховий Спас. 

Також ми повідомляли про те, куди можна піти на День Незалежності України.

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