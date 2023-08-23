Какой сегодня праздник 23 августа – религия, праздники в Украине и мире, именины

Женщина, которая держит в руке украинский флаг. Фото: Freepik

23 августа — это день, когда в Украине празднуют День государственного флага, а в мире — Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма и День исследователей Интернета. Верующие чтят память святого Лаврентия Римского.

Новини.LIVE рассказывает все о праздниках в Украине и мире, о церковном празднике, об именинах и выдающихся именинниках 23 августа.

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Какой день 23 августа?

Какой церковный праздник?

Верующие в церкви в этот день чтят память святого Лаврентия Римского, который при жизни был учеником архидьякона Сиксты. Когда Сикст стал римским епископом, Лаврентий стал дьяконом и должен был заботиться о больных и контролировать церковное имущество.

Изображение святого Лаврентия Римского. Фото иллюстративное: Pinterest

Когда император Валериан начал гоняться за христианами, он казнил священников и забирал имущество у простых христиан. Император также приказал обезглавить наставника Лаврентия, а его призвал продать все церковные сокровища.

Затем его посадить за решетку, где он продолжал исцелять больных людей. Через несколько дней римский епископ приказал Лаврентию отдать ему все сокровища церкви, но он пришел через три дня с бедняками, заявив, что они настоящие сокровища. Впрочем, Лаврентия долго пытали, из-за чего он погиб.

Какие праздники в Украине и мире?

23 августа в Украине отмечают День государственного флага, который является символом украинского народа. Люди в Украине очень ценят свое сине-желтое знамя, известное им своей историей и жертвами, которые были принесены ради флага.

Человек, который держит флаг Украины в руке. Фото: Freepik

В этот день в мире отмечается Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации и Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. Еще 23 августа является Днем исследователей Интернета, посвященный всем интернет-пользователям.

Кто празднует именины?

23 августа свои именины празднуют такие люди, как:

Лаврентий

Роман

Вячеслав

Лавр

Афанасий

Сова

Феликс

Талисманом именинника в этот день является циркон, который предки в давние времена считали символом справедливости. Предки также верили, что этот камень не любит людей, которые лгут, поэтому способен помочь обнаружить ложь.

Циркон, который является талисманом именинника 23 августа. Фото: Pinterest

Какие выдающиеся люди родились 23 августа?

В этот день свой день рождения празднуют такие люди, как:

известный украинский поэт Осип Маковей (1867 год)

военный и политический деятель Владимир Сикевич (1870 год)

популярный украинский писатель и общественный активист Сергей Жадан (1974)

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