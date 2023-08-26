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Яке сьогодні свято 26 серпня: що святкують українці та люди у світі, іменини

26 серпня 2023 00:03
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 26 серпня – релігія, іменини, свята в Україні та світі
Українські бортпровідниці біля літаку. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

26 серпня є дуже святковим для України та світу днем, адже у суботу відзначається День авіації, Всесвітній день собаки, День туалетного паперу, Міжнародна ніч кажанів і День далекобійника. Віряни у цей день вшановують пам’ять Максима Сповідника.

Новини.LIVE розповідає про свята в Україні та світі, про церковне свято, про людей, які святкують свої іменини та день народження.

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Який день 26 серпня?

Кого вшановують віряни?

За церковним календарем 26 серпня вважається днем пам’яті Максима Сповідника, який з’явився на світ у побожній родині. У юні роки Максим став секретарем у імператора Іраклія, але його дуже обтяжувало таке життя, тому він став ченцем у Хрисопольській обителі.

Максим Исповедник
Зображення Максима Сповідника. Фото ілюстративне: Pinterest

Одного разу імператор попросив його поїхати до Олександрії, а їхав він через Крит, де розпочалася його сповідницька діяльність.

Коли імператора Іраклія не стало, його престол зайняв Констанс II, під час якого почалися активні гоніння на християн. Тому Максим поїхав до Африки, але імператор наказав схопити його та папу Мартина, який був з ним. Сповідника довго катували у в’язниці, через що він пішов з життя.

Що святкують в Україні та світі?

У цей день українці відзначають дуже важливе свято — День авіації, який заснував ще Леонід Кравчук 16 серпня 1993 року. Також 26 серпня святкується Всесвітній день собаки та День туалетного паперу, який з’явився у США в 2015 році.

Человек, использующий туалетную бумагу
Людина, яка використовує туалетний папір. Фото: Freepik

Ще у цей день Міжнародна ніч кажанів, який повинен привернути увагу людей проблемам кажанів та захисту цих істот. Крім того, 26 серпня святкується День далекобійника.

В кого іменини?

26 серпня іменини у таких людей, як:

  • Парамон
  • Микола
  • Яків
  • Костянтин
  • Олексій
  • Василь
  • Іван
  • Тихон
  • Максим
  • Ірина
  • Ксенія
  • Євдокія

Талісманом іменинника вважається нефрит, який є напівдорогоцінним каменем. У давні часи предки вважали, що цей камінь має цілющі та магічні властивості. Тому з нього люди створювали різні обереги та амулети.

Нефрит
Талісман іменинника 26 серпня — нефрит. Фото: Pinterest

Хто з зірок народився? 

26 серпня на світ з’явилися такі видатні люди, як:

  • барабанщик гурту No Doubt Едріен Янг (1969 рік)
  • американський актор та головний герой "Сам удома" Маколей Калкін (1980 рік)
  • американський актор Кріс Пайн (1980 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно святити на Горіховий Спас. 

Раніше ми розповідали про цікаві традиції та незвичайні обряди до Яблучного Спасу.

Також ми повідомляли про те, що потрібно святити у церкві на Яблучний Спас.

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