Яке сьогодні свято 26 серпня – релігія, іменини, свята в Україні та світі

Українські бортпровідниці біля літаку. Фото: Freepik

26 серпня є дуже святковим для України та світу днем, адже у суботу відзначається День авіації, Всесвітній день собаки, День туалетного паперу, Міжнародна ніч кажанів і День далекобійника. Віряни у цей день вшановують пам’ять Максима Сповідника.

Новини.LIVE розповідає про свята в Україні та світі, про церковне свято, про людей, які святкують свої іменини та день народження.

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Який день 26 серпня?

Кого вшановують віряни?

За церковним календарем 26 серпня вважається днем пам’яті Максима Сповідника, який з’явився на світ у побожній родині. У юні роки Максим став секретарем у імператора Іраклія, але його дуже обтяжувало таке життя, тому він став ченцем у Хрисопольській обителі.

Зображення Максима Сповідника. Фото ілюстративне: Pinterest

Одного разу імператор попросив його поїхати до Олександрії, а їхав він через Крит, де розпочалася його сповідницька діяльність.

Коли імператора Іраклія не стало, його престол зайняв Констанс II, під час якого почалися активні гоніння на християн. Тому Максим поїхав до Африки, але імператор наказав схопити його та папу Мартина, який був з ним. Сповідника довго катували у в’язниці, через що він пішов з життя.

Що святкують в Україні та світі?

У цей день українці відзначають дуже важливе свято — День авіації, який заснував ще Леонід Кравчук 16 серпня 1993 року. Також 26 серпня святкується Всесвітній день собаки та День туалетного паперу, який з’явився у США в 2015 році.

Людина, яка використовує туалетний папір. Фото: Freepik

Ще у цей день Міжнародна ніч кажанів, який повинен привернути увагу людей проблемам кажанів та захисту цих істот. Крім того, 26 серпня святкується День далекобійника.

В кого іменини?

26 серпня іменини у таких людей, як:

Парамон

Микола

Яків

Костянтин

Олексій

Василь

Іван

Тихон

Максим

Ірина

Ксенія

Євдокія

Талісманом іменинника вважається нефрит, який є напівдорогоцінним каменем. У давні часи предки вважали, що цей камінь має цілющі та магічні властивості. Тому з нього люди створювали різні обереги та амулети.

Талісман іменинника 26 серпня — нефрит. Фото: Pinterest

Хто з зірок народився?

26 серпня на світ з’явилися такі видатні люди, як:

барабанщик гурту No Doubt Едріен Янг (1969 рік)

американський актор та головний герой "Сам удома" Маколей Калкін (1980 рік)

американський актор Кріс Пайн (1980 рік)

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