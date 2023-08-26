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Какой сегодня праздник 26 августа: что празднуют украинцы и люди в мире, именины

26 августа 2023 00:03
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 26 августа – религия, именины, праздники в Украине и мире
Украинские бортпроводницы возле самолета. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

26 августа является очень праздничным для Украины и мира днем, ведь в субботу отмечается День авиации, Всемирный день собаки, День туалетной бумаги, Международная ночь летучих мышей и День дальнобойщика. Верующие в этот день чтят память Максима Исповедника.

Новини.LIVE рассказывает о праздниках в Украине и мире, о церковном празднике, о людях, которые празднуют свои именины и день рождения.

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Какой день 26 августа?

Кого чествуют верующие?

По церковному календарю 26 августа считается днем памяти Максима Исповедника, который появился на свет в благочестивой семье. В юные годы Максим стал секретарем у императора Ираклия, но его очень тяготила такая жизнь, поэтому он стал монахом в Хрисопольской обители.

Максим Исповедник
Изображение Максима Исповедника. Фото иллюстративное: Pinterest

Однажды император попросил его уехать в Александрию, а ехал он через Крит, где началась его исповедническая деятельность.

Когда императора Ираклия не стало, его престол занял Констанс II, во время которого начались активные гонения на христиан. Поэтому Максим уехал в Африку, но император приказал схватить его и папу Мартына, который был с ним. Исповедника долго пытали в тюрьме, из-за чего он ушел из жизни.

Что празднуют в Украине и мире?

В этот день украинцы отмечают очень важный праздник — День авиации, который основал еще Леонид Кравчук 16 августа 1993 года. Также 26 августа отмечается Всемирный день собаки и День туалетной бумаги, появившийся в США в 2015 году.

Человек, использующий туалетную бумагу
Человек, который использует туалетную бумагу. Фото: Freepik

Еще в этот день Международная ночь летучих мышей, которая должна привлечь людей к проблемам летучих мышей и защите этих существ. Кроме того, 26 августа отмечается День дальнобойщика.

У кого именины?

26 августа именины у таких людей, как:

  • Парамон
  • Николай
  • Яков
  • Константин
  • Алексей
  • Василий
  • Иван
  • Тихон
  • Максим
  • Ирина
  • Ксения
  • Евдокия

Талисманом именинника считается нефрит, который является полудрагоценным камнем. В древности предки считали, что этот камень обладает целебными и магическими свойствами. Поэтому из него люди создавали разные обереги и амулеты.

Нефрит
Талисман именинника 26 августа — нефрит. Фото: Pinterest

Кто из звезд родился?

26 августа на свет появились такие выдающиеся люди, как:

  • барабанщик группы No Doubt Эдриен Янг (1969 год)
  • американский актер и главный герой "Один дома" Маколей Калкин (1980 год)
  • американский актер Крис Пайн (1980 год)

Напомним, мы писали о том, что следует святить на Ореховый Спас.

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