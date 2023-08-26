Какой сегодня праздник 26 августа – религия, именины, праздники в Украине и мире

Какой сегодня праздник 26 августа: что празднуют украинцы и люди в мире, именины
26 августа является очень праздничным для Украины и мира днем, ведь в субботу отмечается День авиации, Всемирный день собаки, День туалетной бумаги, Международная ночь летучих мышей и День дальнобойщика. Верующие в этот день чтят память Максима Исповедника.
Новини.LIVE рассказывает о праздниках в Украине и мире, о церковном празднике, о людях, которые празднуют свои именины и день рождения.
Какой день 26 августа?
Кого чествуют верующие?
По церковному календарю 26 августа считается днем памяти Максима Исповедника, который появился на свет в благочестивой семье. В юные годы Максим стал секретарем у императора Ираклия, но его очень тяготила такая жизнь, поэтому он стал монахом в Хрисопольской обители.
Однажды император попросил его уехать в Александрию, а ехал он через Крит, где началась его исповедническая деятельность.
Когда императора Ираклия не стало, его престол занял Констанс II, во время которого начались активные гонения на христиан. Поэтому Максим уехал в Африку, но император приказал схватить его и папу Мартына, который был с ним. Исповедника долго пытали в тюрьме, из-за чего он ушел из жизни.
Что празднуют в Украине и мире?
В этот день украинцы отмечают очень важный праздник — День авиации, который основал еще Леонид Кравчук 16 августа 1993 года. Также 26 августа отмечается Всемирный день собаки и День туалетной бумаги, появившийся в США в 2015 году.
Еще в этот день Международная ночь летучих мышей, которая должна привлечь людей к проблемам летучих мышей и защите этих существ. Кроме того, 26 августа отмечается День дальнобойщика.
У кого именины?
26 августа именины у таких людей, как:
- Парамон
- Николай
- Яков
- Константин
- Алексей
- Василий
- Иван
- Тихон
- Максим
- Ирина
- Ксения
- Евдокия
Талисманом именинника считается нефрит, который является полудрагоценным камнем. В древности предки считали, что этот камень обладает целебными и магическими свойствами. Поэтому из него люди создавали разные обереги и амулеты.
Кто из звезд родился?
26 августа на свет появились такие выдающиеся люди, как:
- барабанщик группы No Doubt Эдриен Янг (1969 год)
- американский актер и главный герой "Один дома" Маколей Калкин (1980 год)
- американский актер Крис Пайн (1980 год)
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