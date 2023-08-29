Яке сьогодні свято 29 серпня – свята в Україні, світі та церкві, іменини

Яке сьогодні свято 29 серпня: важливі свята в Україні та світі, в кого іменини
29 серпня в Україні та світі відзначають одразу три свята, зокрема, День пам'яті українських захисників, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, а також День народження мотоцикла. У церкві відзначають свято перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа.
Новини.LIVE розповідає про головні свята в Україні, світі та церкві, хто святкує свої іменини та які видатні українці святкують свій день народження.
Який день 29 серпня?
Свято для вірян
29 серпня в церкві відзначають свято перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа, яке є одним з найважливіших свят для православних. Це свято присвячене перенесенню з Едеси до Константинополя нерукотворного образу Ісуса Христа. Цей образ з’явився після того, як Ісус Христос торкнувся тканини.
Згідно з легендою цей образ з’явився тоді, коли хворий король Авгар попросив Ісуса вилікувати його. Але він не зміг до нього прийти, тому притулив тканину до обличчя, а відбиток одразу ж вилікував Авгара.
У народі 29 серпня вважається Горіховим, Хлібним або Третім спасом, а також Спасом Нерукотворним. Це свято пов'язане із закінченням жнив та початком осені. У цей день головними символами достатку і плодовитості вважається хліб, горіхи, фрукти та овочі.
Свята в Україні та світі
29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисників, який започаткував президент України Володимир Зеленський ще у 2019 році. У цей день вшановують пам’ять тих героїв, які загинули в Іловайській трагедії.
Ще у цей день відзначається Міжнародний день дій проти ядерних випробувань та День народження мотоцикла.
Іменини цього дня
29 серпня свої іменини святкують такі люди, як:
- Олександр
- Діомід
- Герасим
- Степан
- Яков
- Ганна
Щасливим каменем людини, яка народилася 29 серпня, вважається діамант, який здавна є символом багатства та розкоші. Предки вірили, що діамант здатний заспокоїти людину та покращити якість сну.
Відомі іменинники цього дня
У цей день на світ з’явилися такі видатні українці, як:
- драматургиня Людмила Старицька-Черняхівська (1868 рік)
- літературний критик та публіцист Дмитро Донцов (1883 рік)
- офіцер ЗСУ та Герой України Леонід Хода (1975 рік)
- офіцер Нацгвардії та Герой України (посмертно) Андрій Сорока (1995 рік)
Нагадаємо, ми писали про те, хто святкує свої іменини у вересні 2023 року.
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