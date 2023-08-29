Яке сьогодні свято 29 серпня – свята в Україні, світі та церкві, іменини

Молода жінка, яка позує на камеру, сидячи на мотоциклі. Фото: Freepik

29 серпня в Україні та світі відзначають одразу три свята, зокрема, День пам'яті українських захисників, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, а також День народження мотоцикла. У церкві відзначають свято перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа.

Новини.LIVE розповідає про головні свята в Україні, світі та церкві, хто святкує свої іменини та які видатні українці святкують свій день народження.

Читайте також:

Який день 29 серпня?

Свято для вірян

29 серпня в церкві відзначають свято перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа, яке є одним з найважливіших свят для православних. Це свято присвячене перенесенню з Едеси до Константинополя нерукотворного образу Ісуса Христа. Цей образ з’явився після того, як Ісус Христос торкнувся тканини.

Нерукотворний образ Ісуса Христа. Фото ілюстративне: УНІАН

Згідно з легендою цей образ з’явився тоді, коли хворий король Авгар попросив Ісуса вилікувати його. Але він не зміг до нього прийти, тому притулив тканину до обличчя, а відбиток одразу ж вилікував Авгара.

У народі 29 серпня вважається Горіховим, Хлібним або Третім спасом, а також Спасом Нерукотворним. Це свято пов'язане із закінченням жнив та початком осені. У цей день головними символами достатку і плодовитості вважається хліб, горіхи, фрукти та овочі.

Свята в Україні та світі

29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисників, який започаткував президент України Володимир Зеленський ще у 2019 році. У цей день вшановують пам’ять тих героїв, які загинули в Іловайській трагедії.

Ще у цей день відзначається Міжнародний день дій проти ядерних випробувань та День народження мотоцикла.

Чоловік, який їде на мотоциклі по дорозі. Фото: Freepik

Іменини цього дня

29 серпня свої іменини святкують такі люди, як:

Олександр

Діомід

Герасим

Степан

Яков

Ганна

Щасливим каменем людини, яка народилася 29 серпня, вважається діамант, який здавна є символом багатства та розкоші. Предки вірили, що діамант здатний заспокоїти людину та покращити якість сну.

Діамант, який є талісманом іменинника 29 серпня. Фото: Freepik

Відомі іменинники цього дня

У цей день на світ з’явилися такі видатні українці, як:

драматургиня Людмила Старицька-Черняхівська (1868 рік)

літературний критик та публіцист Дмитро Донцов (1883 рік)

офіцер ЗСУ та Герой України Леонід Хода (1975 рік)

офіцер Нацгвардії та Герой України (посмертно) Андрій Сорока (1995 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, хто святкує свої іменини у вересні 2023 року.

Раніше ми розповідали про те, які існують традиції на Успіння Пресвятої Богородиці.

Також ми повідомляли про те, що з 1 вересня вступає в дію новий церковний календар.