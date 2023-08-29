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Какой сегодня праздник 29 августа: важные праздники в Украине и мире, у кого именины

29 августа 2023 00:03
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 29 августа – праздники в Украине, мире и церкви, именины
Молодая женщина, которая позирует на камеру, сидя на мотоцикле. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

29 августа в Украине и мире отмечают сразу три праздника, в частности, День памяти украинских защитников, Международный день действий против ядерных испытаний, а также День рождения мотоцикла. В церкви отмечают праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

Новини.LIVE рассказывает о главных праздниках в Украине, мире и церкви, кто празднует свои именины и какие выдающиеся украинцы празднуют свой день рождения.

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Какой день 29 августа?

Праздник для верующих

29 августа в церкви отмечают праздник переноса Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, который является одним из важнейших праздников для православных. Этот праздник посвящен перенесению из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа. Этот образ появился после того, как Иисус Христос коснулся ткани.

Нерукотворный образ Иисуса Христа
Нерукотворный образ Иисуса Христа. Фото иллюстративное: УНИАН

Согласно легенде, этот образ появился тогда, когда больной король Авгар попросил Иисуса вылечить его. Но он не смог к нему прийти, поэтому прижал ткань к лицу, а отпечаток тотчас вылечил Авгара.

В народе 29 августа считается Ореховым, Хлебным или Третьим Спасом, а также Спасом Нерукотворным. Этот праздник связан с окончанием жатвы и началом осени. В этот день главными символами изобилия и плодовитости являются хлеб, орехи, фрукты и овощи.

Праздники в Украине и мире

29 августа в Украине отмечается День памяти защитников, который основал президент Украины Владимир Зеленский еще в 2019 году. В этот день чтят память тех героев, которые погибли в Иловайской трагедии.

В этот день отмечается Международный день действий против ядерных испытаний и День рождения мотоцикла.

Мужчина, который едет на мотоцикле.
Мужчина, который едет на мотоцикле по дороге. Фото: Freepik

Именины этого дня

29 августа свои именины празднуют такие люди, как:

  • Александр
  • Диомид
  • Герасим
  • Степан
  • Яков
  • Анна

Счастливым камнем человека, родившегося 29 августа, считается бриллиант, который издавна является символом богатства и роскоши. Предки верили, что бриллиант способен успокоить человека и улучшить качество его сна.

Бриллиант
Бриллиант, который является талисманом именинника 29 августа. Фото: Freepik

Известные именинники в этот день

В этот день на свет появились такие выдающиеся украинцы, как:

  • драматург Людмила Старицкая-Черняховская (1868 год)
  • литературный критик и публицист Дмитрий Донцов (1883 год)
  • офицер ВСУ и Герой Украины Леонид Хода (1975 год)
  • офицер Нацгвардии и Герой Украины (посмертно) Андрей Сорока (1995 год)

Напомним, мы писали о том, кто отмечает свои именины в сентябре 2023 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие существуют традиции Успения Пресвятой Богородицы.

Также мы сообщали, что с 1 сентября вступает в действие новый церковный календарь.

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