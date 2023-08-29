Какой сегодня праздник 29 августа – праздники в Украине, мире и церкви, именины

Какой сегодня праздник 29 августа: важные праздники в Украине и мире, у кого именины
29 августа в Украине и мире отмечают сразу три праздника, в частности, День памяти украинских защитников, Международный день действий против ядерных испытаний, а также День рождения мотоцикла. В церкви отмечают праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.
Новини.LIVE рассказывает о главных праздниках в Украине, мире и церкви, кто празднует свои именины и какие выдающиеся украинцы празднуют свой день рождения.
Какой день 29 августа?
Праздник для верующих
29 августа в церкви отмечают праздник переноса Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, который является одним из важнейших праздников для православных. Этот праздник посвящен перенесению из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа. Этот образ появился после того, как Иисус Христос коснулся ткани.
Согласно легенде, этот образ появился тогда, когда больной король Авгар попросил Иисуса вылечить его. Но он не смог к нему прийти, поэтому прижал ткань к лицу, а отпечаток тотчас вылечил Авгара.
В народе 29 августа считается Ореховым, Хлебным или Третьим Спасом, а также Спасом Нерукотворным. Этот праздник связан с окончанием жатвы и началом осени. В этот день главными символами изобилия и плодовитости являются хлеб, орехи, фрукты и овощи.
Праздники в Украине и мире
29 августа в Украине отмечается День памяти защитников, который основал президент Украины Владимир Зеленский еще в 2019 году. В этот день чтят память тех героев, которые погибли в Иловайской трагедии.
В этот день отмечается Международный день действий против ядерных испытаний и День рождения мотоцикла.
Именины этого дня
29 августа свои именины празднуют такие люди, как:
- Александр
- Диомид
- Герасим
- Степан
- Яков
- Анна
Счастливым камнем человека, родившегося 29 августа, считается бриллиант, который издавна является символом богатства и роскоши. Предки верили, что бриллиант способен успокоить человека и улучшить качество его сна.
Известные именинники в этот день
В этот день на свет появились такие выдающиеся украинцы, как:
- драматург Людмила Старицкая-Черняховская (1868 год)
- литературный критик и публицист Дмитрий Донцов (1883 год)
- офицер ВСУ и Герой Украины Леонид Хода (1975 год)
- офицер Нацгвардии и Герой Украины (посмертно) Андрей Сорока (1995 год)
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