Яке сьогодні свято 30 серпня – свята в Україні та світі, відомі іменинники

Яке сьогодні свято 30 серпня: що святкують в Україні та світі, відомі іменинники
30 серпня українці та люди в світі відзначають одразу три свята: Міжнародний день китової акули, День народження електричного порохотяга та Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. За церковним календарем у цей день вшановують мученика Мирона.
Новини.LIVE розповідає про головні свята в Україні та світі, про значення цього дня для вірян, про іменини та видатних іменинників 30 серпня.
Який день 30 серпня?
Церковний календар
У цей день віряни в церкві вшановують пам’ять святого мученика Мирона. Одного разу Мирон вів богослужіння на Різдво Христове, коли до храму увійшов правитель Антипатр зі своїми воїнами. Він наказав затримати тих, хто у храмі молився.
Мирон одразу ж намагався захистити свою паству, але його тіло почали стругати ножами у підвішеному стані. Потім його кинули до розпеченої печі, але Господь його захистив. Правитель довго змушував Мирона поклонитися ідолам, але той відмовився.
Через це правитель наказав стругати його вже обідране тіло залізом та потім кинув до звірів, втім, він не постраждав. Від люті та безсилля правитель покінчив життя самогубством.
Свята в Україні та світі
У цей день всі українці та люди у світі відзначають Міжнародний день китової акули, які є найбільшими рибами на всій планеті та зовсім безпечні для людей. Ще 30 серпня святкується День народження електричного порохотяга.
Крім того, 30 серпня — це Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, який встановила на цю дату Генеральна Асамблея ООН.
Іменини 30 серпня
У цей день свої іменини святкують такі люди, як:
- Олексій
- Павло
- Мирон
- Пилип
А каменем, який приносить щастя іменинникам 30 серпня, вважається карнеол. З давніх часів предки вірили, що цей камінь покращує стан серця та відновлює імунну систему людини.
Іменинники 30 серпня
30 серпня на світ з’явилися такі відомі українці, як:
- гуморист і сатирик Павло Глазовий (1922 рік)
- історик Микола Ляхович (1926 рік)
- професор та громадський діяч Віктор Скумін (1948 рік)
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