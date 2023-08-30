Яке сьогодні свято 30 серпня – свята в Україні та світі, відомі іменинники

Людина, яка плаває під водою з китовою акулою. Фото: Pinterest

30 серпня українці та люди в світі відзначають одразу три свята: Міжнародний день китової акули, День народження електричного порохотяга та Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. За церковним календарем у цей день вшановують мученика Мирона.

Новини.LIVE розповідає про головні свята в Україні та світі, про значення цього дня для вірян, про іменини та видатних іменинників 30 серпня.

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Який день 30 серпня?

Церковний календар

У цей день віряни в церкві вшановують пам’ять святого мученика Мирона. Одного разу Мирон вів богослужіння на Різдво Христове, коли до храму увійшов правитель Антипатр зі своїми воїнами. Він наказав затримати тих, хто у храмі молився.

Мирон одразу ж намагався захистити свою паству, але його тіло почали стругати ножами у підвішеному стані. Потім його кинули до розпеченої печі, але Господь його захистив. Правитель довго змушував Мирона поклонитися ідолам, але той відмовився.

Зображення святого мученика Мирона. Фото ілюстративне: УНІАН

Через це правитель наказав стругати його вже обідране тіло залізом та потім кинув до звірів, втім, він не постраждав. Від люті та безсилля правитель покінчив життя самогубством.

Свята в Україні та світі

У цей день всі українці та люди у світі відзначають Міжнародний день китової акули, які є найбільшими рибами на всій планеті та зовсім безпечні для людей. Ще 30 серпня святкується День народження електричного порохотяга.

Крім того, 30 серпня — це Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, який встановила на цю дату Генеральна Асамблея ООН.

Іменини 30 серпня

У цей день свої іменини святкують такі люди, як:

Олексій

Павло

Мирон

Пилип

А каменем, який приносить щастя іменинникам 30 серпня, вважається карнеол. З давніх часів предки вірили, що цей камінь покращує стан серця та відновлює імунну систему людини.

Карнеол, який є талісманом іменинника 30 серпня. Фото: Pinterest

Іменинники 30 серпня

30 серпня на світ з’явилися такі відомі українці, як:

гуморист і сатирик Павло Глазовий (1922 рік)

історик Микола Ляхович (1926 рік)

професор та громадський діяч Віктор Скумін (1948 рік)

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