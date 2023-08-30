Какой сегодня праздник 30 августа – праздники в Украине и мире, известные именинники

Человек, плавающий под водой с китовой акулой. Фото: Pinterest

30 августа украинцы и люди в мире отмечают сразу три праздника: Международный день китовой акулы, День рождения электрического порохотяга и Международный день жертв насильственных исчезновений. По церковному календарю в этот день почитают мученика Мирона.

Новини.LIVE рассказывает о главных праздниках в Украине и мире, о значении этого дня для верующих, об именинах и выдающихся именинниках 30 августа.

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Какой день 30 августа?

Церковный календарь

В этот день верующие в церкви чтят память святого мученика Мирона. Однажды Мирон вел богослужение на Рождество Христово, когда вошел во храм правитель Антипатр со своими воинами. Он приказал задержать тех, кто молился в храме.

Мирон сразу же пытался защитить свою паству, но его тело стали строгать ножами в подвешенном состоянии. Затем его бросили в печь, но Господь его защитил. Правитель долго заставлял Мирона поклониться идолам, но тот отказался.

Изображение святого мученика Мирона. Фото иллюстративное: УНИАН

Поэтому правитель приказал строгать его уже ободранное тело железом и затем бросил к зверям, впрочем, он не пострадал. От ярости и бессилия правитель покончил жизнь самоубийством.

Праздники в Украине и мире

В этот день все украинцы и люди в мире отмечают Международный день китовой акулы, которые являются самыми большими рыбами на всей планете и совсем безопасны для людей. Еще 30 августа отмечается День рождения электрического порохотяга.

Кроме того, 30 августа — это Международный день жертв насильственных исчезновений, который установила на эту дату Генеральная Ассамблея ООН.

Именины 30 августа

В этот день свои именины празднуют такие люди, как:

Алексей

Павел

Мирон

Филипп

А камнем, который приносит счастье именинникам 30 августа, считается карнеол. С давних времен предки верили, что этот камень улучшает состояние сердца и восстанавливает иммунную систему человека.

Карнеол, являющийся талисманом именинника 30 августа. Фото: Pinterest

Именинники 30 августа

30 августа на свет появились такие известные украинцы, как:

юморист и сатирик Павел Глазовой (1922 год)

историк Николай Ляхович (1926 год)

профессор и общественный деятель Виктор Скумин (1948 год)

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