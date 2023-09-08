Яке сьогодні свято 8 вересня – свята в Україні та світі, іменини, відомі іменинники

Молодий журналіст, який бере інтерв'ю у дорослого чоловіка. Фото: Freepik

У п’ятницю, восьмого вересня, в Україні та світі святкують багато свят, зокрема, День медсестри відділень дитячої гематології та онкології, Всесвітній день боротьби з муковісцидозом, День Шнобелівської премії, Міжнародний день солідарності журналістів тощо.

Новини.LIVE розповідає про важливі свята в Україні, світі та церковному календарі, про іменини та відомих іменинників цього дня.

Читайте також:

Яке церковне свято

Восьмого вересня за церковним календарем святкується Різдво Пресвятої Богородиці або Друга Пречиста. Діва Марія народилася у благочестивій родині, яка походила від Давида. Її мати та батько довго хотіли мати дітей, втім, вони були бездітними.

Різдво Пресвятої Богородиці. Фото ілюстративне: Pinterest

Одного разу вони почали молитися Богові на дитину та навіть пообіцяли йому, що віддадуть її на служіння до храму. За це Господь подарував їм дівчину, яку вони назвали Марією. Про народження дитину сказав матері архангел Гавриїл.

Що святкують в Україні та світі

Восьмого вересня українці святкують День медсестри відділень дитячої гематології та онкології. У всьому світі та Україні також святкують Всесвітній день боротьби з муковісцидозом, тобто, з хворобою, яка вражає легень, підшлункову залозу та інші важливі органи.

Крім того, у цю дату відзначається День Шнобелівської премії, що є гумористичним аналогом всім відомої Нобелівської премії. Ще у цей день святкують Міжнародний день солідарності журналістів, Всесвітній день фізіотерапевта та Міжнародний день грамотності.

Хто святкує свої іменини

У цей день свої іменини відзначають такі люди, як:

Адріян

Віктор

Георгій (Юрій)

Дмитро

Петро

Роман

Наталія

Марія

Талісманом людини, яка народилася у цей день, вважається таке каміння органічного походження, як перли. Предки у давнину вірили, що перли здатні допомогти прибрати хвороби шлунку.

Перли, які є талісманом іменинника восьмого вересня. Фото: Freepik

Хто з відомих людей народився

У цей день народилися такі видатні українці, як:

письменник доби Розстріляного Відродження Олександр Соколовський (1896 рік)

відомий архітектор Григорій Слуцький (1916 рік)

народна артистка та оперна співачка Лідія Забіляста (1953 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, що відомо про День Державного Прапору України.

Раніше ми розповідали про те, що потрібно святити у церкві на Яблучний Спас.

Також ми повідомляли про те, що потрібно зробити у Преображення Господнє.